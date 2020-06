Se mantienen vigentes actividades y servicios esenciales en Nueva Convivencia

Morelia, Michoacán, a 16 de junio de 2020.- La etapa inicial hacia la Nueva Convivencia, del 1 al 30 de junio, es para cuidar la salud de las y los michoacanos y crear un entorno de respeto y corresponsabilidad.



Como parte de esta primera etapa, las actividades económicas, comerciales y sociales han sido clasificadas en esenciales y no esenciales, y es necesario que la sociedad las identifique para que sepa cuales se mantienen vigentes y cuales se reiniciarán de manera gradual.



A través del micrositio del Gobierno del Estado: https://michoacancoronavirus.com/nuevaconvivencia/, se encuentra disponible el cuadernillo de la Nueva Convivencia, donde se puede consultar el apartado sobre el Catálogo de Actividades Esenciales e identificarlas por municipio.



Entre las actividades esenciales se encuentran todas aquellas que son necesarias para atender la emergencia sanitaria, relacionadas con las áreas de la salud, así como las que son para salvaguardar la seguridad pública y proteger a la población.



El catálogo señala que los sectores fundamentales de la economía son el financiero, la recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras, gas, agua potable, alimentos, bebidas no alcohólicas y mercados de alimentos, por lo que se mantendrán vigentes al cumplir estrictamente con las medidas sanitarias.



Las actividades de producción agrícola, pesquera, pecuaria, agroindustria; la industria química y de productos de limpieza; el mantenimiento de infraestructura en comunicación y transporte; la logística en puertos y aeropuertos y el almacenamiento y cadena de frío para insumos necesarios, se incluye dentro de las esenciales.



Así como, los servicios de transporte de pasajeros y carga; de mensajería, telecomunicaciones y de información; y los servicios privados de emergencia y funerarios que operarán de manera habitual al ser indispensables para el desplazamiento de personas y/o mercancías.



Los lugares de asistencia, amparo y protección como son asilos, centros de mujeres víctimas de violencia y estancias infantiles funcionarán de manera permanente para garantizar el bienestar de grupos vulnerables durante la contingencia.



Por ello, se reitera que las medidas de cuidados personales como son el uso de cubrebocas en lugares públicos, el lavado de manos frecuentemente, uso de gel antibacterial, mantener la sana distancia, no saludar de mano, beso o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo se mantienen y es responsabilidad de cada persona aplicarlas para evitar el riesgo de contagio de COVID-19.



Es de suma importancia que los establecimientos con actividades indispensables, cumplan a cabalidad con las medidas sanitarias, por ello se pone a disposición de la población el número de denuncia anónima 089 donde podrán reportar a las autoridades casos que se detecten donde se ponga en riesgo la salud pública ante la pandemia.