Invita SEE a docentes y alumnos a inscribirse en tutorial sobre tecnología educativa

Morelia, Michoacán, a 16 de junio de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), invita a docentes, y estudiantes a consultar el próximo webinar del 17 de junio donde se brindará apoyo y asesoría sobre las dudas más recurrentes de las cuentas Google for Education



Para ello se contará con la participación de capacitadores certificados como Laura Camacho y Prisicila Rodríguez, quienes les proporcionarán las herramientas para eficientar sus actividades académicas a través de For Education, además de que podrán solicitar consejos para integrar tecnología en sus asignaturas.



Laura Camacho es licenciada en Educación con Maestría en Diseño de Proyectos Educativos Virtuales. Se ha desempeñado como docente y desde hace siete años es consultora académica en temas de inclusión de tecnología educativa, es Google Certified Trainer y actualmente colabora como directora de Desarrollo Profesional en ieducando México, partner global de Google for Education.



Asimismo, Priscila Rodríguez es licenciada en Educación, actualmente cursa la Maestría en Innovación Educativa. Se ha desempeñado como docente de idiomas, así como de Humanidades y Ciencias Sociales, ha trabajado en proyectos de Diseño Instruccional con el Tecnológico de Monterrey; además colaboró en diferentes fundaciones como conferencista y consultora académica. Actualmente es Google Certified Educator Nivel 2 y colabora como gerente de Consultoría Educativa en iEducando México, partner global de Google for Education.



Gracias a esta nueva herramienta, las y los docentes, así como alumnos han podido fortalecer el sistema de la educación a distancia, implementado para contener y mitigar los contagios por COVID-19, durante esta emergencia sanitaria.