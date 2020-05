Se amplía plazo para presentar Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo 2020. – Como parte de las acciones implementadas para dar certeza a los mecanismos de rendición de cuentas y el combate a la corrupción, a través del ordenamiento legal de transparentar la situación patrimonial de los servidores públicos de este Gobierno Estatal, la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem) anunció la ampliación del plazo de recepción de dicho mandato, que comprende del primero de mayo hasta el 31 de julio de 2020.

Francisco Huergo Maurín, titular de la Secoem, señaló que derivado de la iniciativa presentada por el ejecutivo del Estado, los diputados de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobaron, por unanimidad, la ampliación del plazo para presentar las Declaraciones de Modificación Patrimonial 2020 por única ocasión, en los términos señalados, sin que ello constituya irregularidad y que no sean consideradas como extemporáneas, ello para salvaguardar la salud de los servidores públicos frente a la emergencia sanitaria.

Por lo que, exhortó a las y los servidores públicos a presentar su declaración de Situación Patrimonial de Modificación conforme al acuerdo en el que se adiciona un Artículo Quinto Transitorio, que señala que el plazo para la presentación de dicha declaración será hasta el 31 de julio de 2020.

No obstante, subrayó que con esta medida se viene a fortalecer el ejercicio de esta obligación no solamente para los servidores públicos del estado, también favorecerá a organismos autónomos, municipios y Servidores Públicos del Sector Salud y Seguridad Pública, quienes no están en condiciones físicas y materiales de presentar sus respectivas declaraciones, toda vez que las actividades que realizan los obligan a estar frente a la emergencia sanitaria.

“El Gobierno del Estado, que mandata Silvano Aureoles Conejo, con el fin de atender las indicaciones de mantener acciones de distanciamiento social y ante la determinación de la fase 3, emitidas por el Consejo General de Salud, coincidió en la necesidad de generar un decreto que permitiera que los servidores públicos de los estados contaran con los elementos y tiempos necesarios para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses”, expresó,

Finalmente, el decreto por el que se adiciona el artículo quinto transitorio a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, entrará en vigor el 27 de mayo de 2020, fecha de su publicación, por medio del cual se ampliarán hasta el 31 de julio del presente año las declaraciones de situación modificación patrimonial y de intereses de los servidores públicos ante la Secretaría de Contraloría o su respectivo órgano interno.

El portal a www.declaranet.michoacan.gob.mx, se encuentra disponible para que los servidores públicos puedan actualizar la información relacionada a su situación patrimonial y de intereses, así como para la presentación de declaraciones iniciales o finales.

Además, se cuenta con el apoyo de asesores patrimoniales a través del correo electrónico dnrpatrimonial2020@gmail.com así como la atención por medio del chat disponible en la página www.secoem.michoacan.gob.mx