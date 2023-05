Se registra robo de 4 mdp en la CDMX, con el saldo de un herido

En esta mañana se registró un robo millonario en la Cuidad de México, después de que 4 personas que iban en motocicletas, armados, detienen a empleados de una empresa de seguridad privada, quienes se encontraban manejando una camioneta de valores.

¡Robo de millones de pesos en la CDMX!!!, Se roban 4 mdp y dejan un herido pic.twitter.com/MB5UR77hdO — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 3, 2023

