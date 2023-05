Robert De Niro reveló que recientemente se convirtió en padre de su séptimo hijo a los 79 años de edad.

El actor estadounidense, galardonado en cintas como Taxi Driver o Raging Bull, lo confesó en una entrevista para el medio ET Canada.

El ganador del Óscar sorprendió a propios y extraños durante la promoción de su última película, About my father, en torno al equilibrio entre ser cariñoso y severo a la hora de educar a los hijos.

“Sé que usted tiene seis hijos”, dejó la periodista, a lo que Robert De Niro contestó: “Siete, de hecho. Acabo de tener un bebé”.

Los agentes del histrión confirmaron que acaba de ser padre otra vez; sin embargo, no dieron detalles sobre quién es la madre o sobre el recién nacido.

El séptimo hijo del actor se unió a la familia, conformada por Elliot, de 25 años, y Helen, de 11, que tuvo con Grace Hightower; Drena, de 51 años, y Raphael, de 46, con su primera esposa, Diahnne Abbott; los gemelos Aaron y Julian, de 27, con su expareja Toukie Smith.

Robert De Niro ha sido parte de icónicas películas como The Good Father II, Once Upon a Time in America; Heat, Casino o más recientemente The Irishman.