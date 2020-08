Revisa SEE avances en la fabricación de respirador artificial en el ITSU

Con la finalidad de dar seguimiento al proceso para la fabricación de un respirador mecánico que realizan egresados de la carrera de Ingeniería Electrónica, en el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, (ITSU), el secretario de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales, visitó las instalaciones del plantel para conocer el avance y las necesidades que aún se requieren para concluir con el proyecto.

Durante un recorrido realizado por dicha institución educativa, Ayala Morales, informó que su visita se debió a que es importarte revisar que hace falta para hacer posible dicho proyecto, así como para continuar ofreciendo su apoyo y respaldo para su realización y se ponga en funcionamiento lo más pronto posible.

“Es importante, que quede claro que en Michoacán, en Uruapan y en este Tecnológico, a cargo del director Víctor Manuel Bravo Lara, contamos con egresados y maestros talentosos, que se convierten en ejemplo y motivación, para no dejarnos vencer por las adversidades, pues éstas, nos impulsan a desarrollar cosas e innovar como ustedes, en este instituto lo han hecho”.

Recalcó, que con este aparato mecánico podrán brindar una herramienta más de apoyo al sector salud, que ayude a hacer frente a la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 que aún se encuentra presente en el estado.

En esta misma visita, el secretario de Educación, estableció acuerdos para fortalecer la estrategia de difusión de la oferta educativa y evitar la deserción escolar, pues aseguró que “en Michoacán la educación de las y los jóvenes no se detiene”.

Finalmente, recalcó que tanto en el ITSU, como en cualquier otra institución de educación superior las y los jóvenes pueden desarrollar, innovar y ser motivo de orgullo, no sólo de Uruapan, si no de todo el estado y porqué no, del país.