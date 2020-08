Respeto a los derechos de connacionales, prioridad para el Gobierno de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2020.- Para el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, trabajar por el bienestar de los connacionales y sus familias es una prioridad, es por ello que desde la Secretaría del Migrante (Semigrante) se realizan acciones y programas que les permitan contar con una buena calidad de vida, ya sea en Estados Unidos o en su regreso a Michoacán, destacó José Luis Gutiérrez Pérez, encargado de la política migratoria en la entidad.

En el marco del foro virtual “El derecho humano a la movilidad y la nueva política migratoria en México: Contradicciones, riesgos y desafíos” realizado por Futuro 21, en el que académicos y expertos en el tema migratorio expusieron retos que enfrentan los migrantes durante su ciclo migratorio y las posibles formas de apoyarlos, Gutiérrez Pérez se pronunció a favor de generar políticas públicas que permitan garantizar los derechos de los connacionales y sus familias.

En este encuentro virtual, en el que se habló de que la violación de los derechos fundamentales de personas que transitan o quedan varadas por meses en territorio mexicano ha ido en aumento en los últimos años, el titular de la Semigrante destacó el trabajo que desde la institución que representa se ha realizado para garantizar los derechos de que quienes transitan por Michoacán.

“En Michoacán, como estado binacional, somos conscientes de que en congruencia con lo que pedimos para nuestros connacionales, debemos generar acciones de respeto hacia los migrantes que transitan por la entidad y con quienes han decidido radicar aquí”, detalló.

También subrayó que ante la desaparición de apoyos y programas a connacionales por parte del gobierno federal, el estado trabaja en alternativas que les permitan, en su regreso a Michoacán, ya sea deportados o por voluntad propia, encontrar condiciones para una integración digna en sus comunidades de origen.

“Han desaparecido distintos programas de atención a los migrantes, como el Fondo de Apoyo al Migrante, que apoyaba el autoempleo para los migrantes deportados, en Michoacán llegaban entre 1,800 y 1,400 personas, ha habido una reducción, pero siguen llegando y no hay suficiente capacidad para apoyarlos a todos”, declaró.

José Luis Gutiérrez destacó que el incremento en las remesas no es un triunfo local, si no de los migrantes, quienes, en una muestra de solidaridad y amor a sus familiares, no dejaron de mandar dinero a sus seres queridos a pesar de la pandemia, situación que ha permitido que en Michoacán la economía no decaiga, razón por la que se debe trabajar en acciones que permitan retribuir un poco las aportaciones que han hecho los migrantes al estado.