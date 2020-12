Registra Morelia 70.3% de ocupación en camas COVID-19

Morelia, Michoacán, a 30 de diciembre de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que la ocupación de las camas hospitalarias para la atención de pacientes COVID-19 en Morelia está a un 70.3 por ciento.



El IMSS se encuentra al 66.9 por ciento; SSM al 60.6 por ciento, ISSSTE al 94.4 por ciento y el sector privado al 60 por ciento; el comportamiento al alza continua de manera sostenida.



Con 7 mil 939 casos confirmados, 415 activos y 597 defunciones, Morelia se mantiene en Bandera Amarilla, aplicando el cierre de establecimientos no esenciales a las 19:00, la suspensión de venta de bebidas alcohólicas a la misma hora y la restricción a la circulación en el primer cuadro de la ciudad, medidas que buscan mitigar la dispersión del virus.



Las acciones gubernamentales requieren de la corresponsabilidad social para salvar el mayor número de vidas posible y evitar también el colapso de los nosocomios, como ha ocurrido en estados vecinos donde los enfermos ya no encuentran espacios disponibles para su atención.



La SSM reitera el exhorto para quedarse en casa y con esto romper la cadena de contagio; el confinamiento durante las celebraciones de fin de año será crucial para que en la capital y el resto del estado no se disparen los casos positivos.