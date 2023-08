Rectora impulsa a seguir preparándose a egresadas y egresados nicolaitas, ante un mundo competitivo

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2023.

Yarabí Ávila encabeza la entrega de cartas de pasante a integrantes de la generación 2018-2023 de Ingeniería Civil.

Al asistir a la entrega de cartas de pasante a egresadas y egresados de la generación 2018-2023 de Ingeniería Civil, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, instó a las y los jóvenes a seguir preparándose ante un mundo competitivo.

Frente a madres, padres, familiares y recién graduados, reconoció el esfuerzo desempeñado para culminar sus estudios de nivel superior, ustedes, dijo, serán la imagen de la Máxima Casa de Estudios ante las futuras generaciones y con ese gran compromiso deben conducirse en el ámbito personal y profesional.

La rectora subrayó que es fundamental que las y los jóvenes no toquen lo que no les corresponde, que sean sinceros, honestos, empáticos y que reconozcan a quienes los han ayudado. Apuntó que la UMSNH no solamente ha albergado a grandes personalidades sino también genera sueños, anhelos y transforma la vida de quienes forman parte de ella, de sus familias y del entorno.

“Gracias a todos por esta gran responsabilidad que han mostrado, con este orden y esta disciplina, con la disciplina con la que se caracteriza a cada uno de ustedes como parte de la Ingeniería Civil”.

El director de la Facultad, Ramiro Silva Orozco, felicitó a las y los egresados, tras señalar que los tiempos que se viven exigen mantenerse actualizados; los invitó a estar vinculados con su alma mater y a buscar la unidad de su gremio, así como a participar en la vida empresarial, “ustedes tienen la capacidad para salir a generar empleo para muchas familias, aspiren a convertirse en emprendedores”.

En representación de las y los graduados, Guillermo Reyes Ortiz, indicó que, las y los ingenieros civiles llevan en sus manos la responsabilidad de diseñar y construir las estructuras que dan forma al mundo. Tras agradecer el apoyo de las familias, les deseó lo mejor a sus compañeras y compañeros e indicó que la labor que desempeñan debe estar avalada por los más altos estándares de integridad, sostenibilidad y respeto por el entorno. “Luchemos por nuestros objetivos, creemos esa empresa y desarrollemos aquellos proyectos que habitan en nuestra mente”.

Durante el evento se contó con la presencia de director de Educación Superior del estado, Horacio Anaya Villegas, representante del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla y por parte del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, padrino de la Generación, asistió la subsecretaria de Derechos Humanos, Elvia Higuera Pérez.

También estuvieron presente los directores de las Facultades de Mecánica, Eléctrica, Química y Arquitectura, Roberto Cadenas Tovar, Roberto Tapia Sánchez, Fabricio Nápoles Rivera y Axel Becerra Santacruz, respectivamente, así como Sandra Flores García, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Michoacán; Antonio Jesús Tinoco Zamudio, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Michoacán y la directora del Instituto de la Juventud Moreliana, Marissa Trujillo Magaña.