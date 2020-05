Reconoce y felicita SEE a las y los maestros michoacanos en su día

Morelia, Michoacán, a 15 de mayo de 2020.- Ante la trascendente labor que realizan las maestras y maestros michoacanos durante la situación de aislamiento necesario por COVID-19, así como por su vocación de servicio y el sentido de la responsabilidad que los caracteriza, este Día del Maestro fue celebrado y reconocido a través de redes sociales por autoridades educativas, alumnos y padres y madres de familia.



En este contexto el encargado del despacho de la Secretaría de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales, los felicitó y reconoció en su día por su compromiso y disposición para continuar trabajando a la distancia y actualizarse en las nuevas plataformas y tecnologías de la comunicación, a fin de no dejar de formar a las y los ciudadanos del futuro.



“El día de hoy es muy importante para mí felicitar a las maestras y maestros, su vocación y amor al arte de enseñar es digna de reconocimiento y admiración, es por eso que les reconozco y les agradezco su compromiso con la educación de la niñez michoacana”, subrayó en un mensaje enviado a través de las redes sociales de la dependencia a su cargo.



A esta felicitación se sumaron estudiantes y madres de familia, quienes elaboraron un video para enviar el siguiente mensaje dedicado a todas y todos los maestros de Michoacán:



“Queridas maestras y maestros: Les escribo esta carta porque es una de las muchas cosas que me dejaron de tarea para que hiciera en casa durante estos días, la primera vez que fui a la escuela me recibiste con una sonrisa, desde entonces no sólo me has enseñado cómo aprender, sino a desarrollar mi inteligencia y habilidades.



“No sólo he aprendido a leer, a escribir o a hacer sumas y restas; también me has ayudado a descubrir cosas nuevas, a hacer amigos, a esforzarme, a hacer deporte y, sobre todo, a amar el aprendizaje. No todo es miel sobre hojuelas, algunas veces has tenido que llamarnos la atención, otras, me has puesto calificaciones que no han hecho a mis papás muy felices y, a veces, nos ganamos algún castigo, pero siempre hemos visto que en tu corazón está el deseo de enseñarnos. No hay mejor prueba de ese deseo, que lo que estamos viviendo hoy.



“A pesar de que en estos días tenemos que cuidarnos desde casa para ganarle la batalla al virus, tú has visto la manera de seguir en comunicación conmigo, de dejarnos tareas y actividades. Extrañamos la escuela, a nuestros amigos, nuestros salones, nuestras lecciones y, especialmente, te extrañamos a ti.



“Sí maestro, te extrañamos. Ahora que mamás y papás estamos haciendo parte de tu trabajo, más te extrañamos y más te valoramos. A nosotros nos está tocando atender a nuestros hijos, a ti a los hijos de muchos. Tu trabajo es de los más valiosos que tiene nuestra comunidad. Todos tenemos buenos maestros en nuestra vida a quieres agradecerles algo. Yo agradezco a los que me formaron a mí y a los que ahora atienden a mis hijos.



“Ya vendrán otros tiempos. Ya nos dirán los doctores cuándo podremos volver a la escuela, y estaremos en nuestras aulas, juntos, escuchándote y aprendiendo. Reconociendo que personas como ustedes, los maestros, han estado haciendo una labor que todos recordaremos con respeto y admiración.



¿Sabes qué tenemos en común quienes te leemos esta carta y el que encuentre la cura del Covid? Que tanto él, como nosotros, tuvimos un maestro que nos enseñó a hacer lo que hacemos. Gracias y ¡FELIZ DÍA DEL MAESTRO!”.