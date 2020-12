Reconoce SEE a profesionistas por su trayectoria laboral

Morelia, Michoacán, a 14 de diciembre de 2020.- A fin de resaltar la labor diaria que realizan hombres y mujeres en favor de los michoacanos, el titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Héctor Ayala Morales, entregó reconocimientos a nueve profesionistas de 20 colegios de diferentes campos por su trayectoria laboral.



Lo anterior, durante su participación en la ceremonia del XXXIV Aniversario y Reconocimiento al Mérito Profesional 2020, realizada en el marco del Foro de Colegios de Profesionistas de Michoacán A. C.



Ahí, Ayala Morelos manifestó que la institución a su cargo tiene el compromiso con las niñas, niños y jóvenes, de ofrecerles referentes para desempeñar con éxito su vida laboral o continuar su formación universitaria, por ello, “hoy a nombre del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, en su 34 Aniversario, reconozco su mérito así como a los profesionales de la salud, haciendo entrega de estas preseas que los distinguen por su desempeño y aportación al servicio en sus perspectivas ramas”.



Subrayó que en dicho espacio se encontró con quienes son el ejemplo de que la educación lleva a buen puerto; y que los libros y el estudio son el mejor camino para labrarse una vida productiva y honesta. Agregó que tener buenos profesionistas es el resultado de las buenas prácticas, la vocación, la innovación y el amor al trabajo que demuestran día a día.



Finalmente destacó que la atención de la salud es una de las vocaciones más nobles, con un trabajo siempre cercano a la gente en los momentos que más lo necesitan, esto los convierte no sólo en uno de los lados más humanos sino más cálidos de la ciencia y la técnica.



“Docentes y profesionales de la salud, ustedes son un orgullo para Michoacán, para México y para el mundo, nuestro reconocimiento a todos los colegios de profesionistas”, finalizó.