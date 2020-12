Inicia SEE la entrega de 200 equipos electrónicos a estudiantes que los necesitan

Morelia, Michoacán; a 14 de diciembre de 2020.- Con la finalidad de dotar a niñas, niños y jóvenes de las herramientas necesarias para que no abandonen sus estudios, este lunes la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), dio inicio a la entrega de 200 equipos electrónicos a estudiantes que más los necesitan.



Esta distribución, que se realizará durante el transcurso de la semana en distintas regiones de Michoacán, forma parte de un programa que prepara la SEE y que tendrá como nombre “Educación solidaria”.



El propósito de estas entregas es incentivar y motivar a las y los estudiantes de todos los niveles educativos a continuar con su aprendizaje a la distancia y a no bajar la guardia ante la nueva modalidad educativa con la que, durante este ciclo escolar, se busca proteger y cuidar de la salud de todas y todos.



Esta primera entrega se realizará en algunas comunidades cercanas a las regiones de la Piedad, Puruándiro, Uruapan, Indaparapeo, Ciudad Hidalgo, Jungapeo, Tuzantla, Acuitzio, Zitácuaro, Carácuaro, Huetamo, Tarímbaro, Charo, Cuitzeo, Arteaga, Coeneo y Huaníqueo.



Con estas acciones, la SEE continúa brindando apoyo tanto a docentes, como estudiantes y padres de familia para facilitar el trabajo escolar a la distancia, asimismo se mantiene cercana y atenta a las necesidades más sentidas de la comunidad educativa.