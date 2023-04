Con el objetivo de definir conjuntamente el programa de lo que será el Foro de Derechos Humanos 2023,

Agenda Michoacán, el ombudsperson Marco Antonio Tinoco Álvarez, sostuvo una

reunión de trabajo con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil

defensoras de los derechos de las personas.

De acuerdo a lo señalado por Tinoco Álvarez, dicho Foro tiene como objetivo visibilizar

temas que requieren una atención inmediata y que no figuran en la agenda pública;

además se comprometió a acompañar, apoyar y defender el trabajo realizado por la

sociedad civil organizada y que no ha sido reconocido. Y sentenció, el nuevo modelo de

defensa de los derechos humanos no funciona sin la sociedad civil.

Por su parte, Cristina Cortés, Directora del Colectivo Educación y Servicio Comunitario

A.C. e impulsora del Foro, reconoció que el apoyo que la CEDH está brindando a para la

realización de este importante encuentro no tiene precedente y dijo que sólo

trabajando de la mano, instituciones y sociedad civil, se logrará implementar políticas

públicas en favor de las y los michoacanos.

En la reunión participaron activamente representantes de “Familiares en tu búsqueda

Michoacán, A.C.”; “Esposas Buscadoras de México, A.C.”; “DECOFEM A.C.,

Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán, A.C.”; “Fuerza Migrante sin

Fronteras”; “Asociación Michoacana para Sordos IAP”; “Para que nadie se quede atrás

Michoacán sin Barreras, A.C.”; “Educación y Servicio Comunitario, A.C.” y “Academia”,

vinculadas de una u otra forma a la defensa y difusión de los derechos humanos.

Por parte de la CEDH Michoacán participaron, además del titular, la Dra. Irma Nora

Valencia Vargas, Secretaria Técnica, el Mtro. Alejandro Sandoval Coordinador de

Estudios, Divulgación y Capacitación, así como Gerardo Armando Ortiz Alanís, de la

Unidad de Atención de Personas Desaparecidas.

Finalmente se dio a conocer que la convocatoria para participar en el Foro de Derechos

Humanos 2023, Agenda Michoacán, será dada a conocer en breve, así como el proceso

de inscripción.