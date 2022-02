Radiografía de la distribución comercial del mango en Estados Unidos

Con el fin de conocer mejor la distribución del mango en Estados Unidos, hemos entrevistado a Rodrigo Díaz, Director de Marketing del Grupo Diazteca. Nuestro entrevistado en Licenciado en Mercadotecnia en México y posee un Master in Business Administration cursado en EE.UU. Está trabajando en la industria del mango desde 1996 y es un “enamorado” de la internacionalización de esta fruta, trabajando con clientes de Estados Unidos, Europa, Canadá, Nueva Zelanda, Japón y Sudamérica.

En la National Mango Board lleva 3 años participando, en el 2021 ostentó el cargo de Presidente del Comité de Investigación y Relaciones con la Industria.

Consumo de Mangos en Estados Unidos

Abordando el capítulo del consumo de mangos en EE.UU., Rodrigo Díaz comenta que “el consumo de mango continúa creciendo en Estados Unidos. Con la pandemia se incrementó más el consumo y la demanda en los supermercados, han presentado crecimiento de doble digito. Adicionalmente, como el mango tradicionalmente, se vende tradicionalmente más, en fresco entero en los supermercados, comparativamente con los restaurantes que apenas está penetrando en los menús, un 30% de los menús y sigue creciendo, con un ritmo de crecimiento muy alto, sin embargo la pandemia representó un crecimiento acelerado para las familias que se quedaron en casa y comenzaron a consumir más comprando en supermercados, que se reflejó en 2020 y 2021, años en los que se ha incrementado el consumo de mango. Llegamos a 80 millones de cajas importadas solamente de México, además de las de Ecuador, Perú y Brasil, además de Puerto Rico, Haití y Guatemala”.

Retos y Desafíos en Estados Unidos

En lo concerniente a los retos y desafíos de la industria del mango en Estados Unidos, nuestro entrevistado comenta que “lo más difícil ha sido el incremento de los costos logísticos, tanto en Mexico como en Estados Unidos el transporte terrestre ha presentado un incremento de un 30% en el costo, y esto impacta negativamente en nuestros costos. Ha sido un gran reto lidiar con escasez de choferes, representando una problemática muy fuerte en 2021, y que continúa siendo un gran reto para la industria del mango y para el sector hortofrutícola en general”.

Además, añade que “el mayor reto en 2022 va a ser que el mercado acepte el incremento en los precios del mango debido a la subida de los costes y que lo traspase al consumidor, hay una resistencia natural en los compradores que se puede entender pero los agricultores y empacadores no van a resistir este alto aumento si no se compensan los costos. Nuestros costos se proyectan en dólares, y por tanto, son altos, tanto en caja de cartón, etiquetas, esquineros, tarimas, energéticos, materiales de empaque como flejes, fertilizantes, los cuales presentaron incrementos de hasta un 45% en el 2021”.

Dentro del mismo contexto, puntualiza también que “existen cuellos de botella logísticos, que están atrasando de siete a diez días los contenedores marítimos de mangos procedentes de Sudamérica, y esto es fatal para nuestra industria, con unas pérdidas económicas cuantiosas. El problema de la crisis de los contenedores ha afectado gravemente a nuestro sector, y nos ha afectado tanto en la calidad como al precio del producto. Además, supone también un problema para los importadores/distribuidores, que en la mayoría de casos tiene que revisar la mercancía y reempacar en bodega, para eliminar cinco a quince por ciento de la fruta que no tiene calidad, mientras que el mango más bonito para vender a los clientes con los que existe un compromiso. La fruta dañada e inservible nadie la compra, y supone una pérdida para el importador Norteamericano o el productor Latinoamericano. Se convierte un reto lograr tener esa recuperación en la venta del producto”.

Mango orgánico

En relación a la importancia que tiene el mango orgánico en Estados Unidos, nuestro entrevistado señala que “el mango orgánico crece cada año, crece de un 5 a un 10 por ciento su consumo, lleva un ritmo progresivo continuo a favor de su crecimiento. Sin embargo, todavía es reducido el porcentaje que fluctúa entre un 4 a un 8 por ciento a nivel nacional en Estados Unidos, y hay un crecimiento sostenido anualmente, pero ha habido clientes que ofrecen su gama completa de productos orgánicos al cien por ciento. No hay una gran promoción del orgánico, hay muy pocas ferias en este sentido. Nuestra empresa Diazteca produce el 90 por ciento de su mango orgánico, de las 1000 hectáreas, el 90 por ciento está certificado por el USDA Organic, sin embargo la venta todavía no está a ese nivel de demanda”.

Además, añade también que “el reto está en promover para que los supermercados logren convencer a los consumidores que el valor del mango orgánico es superior del convencional. Y solo uno de cada veinte personas busca mangos orgánicos. Las tiendas en barrios que son más exigentes es donde se puede ofrecer el mango orgánico. Es necesario potenciar y desarrollar más el mercado de los mangos orgánicos en Estados Unidos”.

Estados Unidos: Mercado estratégico

Nuestro entrevistado también subraya la importancia del mercado norteamericano para el campo mexicano, señalando que “México ha dependido y seguirá dependiendo del mercado de Estados Unidos para sus exportaciones de mango fresco. México provee el 68 por ciento del total del mango consumo en Estados Unidos, hace quince años era el 66 por ciento. El flete terrestre es rápido de uno a tres días, desde cualquier zona productora de México para estar en una zona de consumo como Houston, Dallas y Los Ángeles, que son altos consumidores de mangos. En otros casos, se llega en cinco o seis días, a Chicago, Nueva York Washington D.C., por lo que la distancia y el valor en dólares se ha sostenido y estable durante los últimos cinco años, por lo que es un mercado muy importante para los productores mexicanos”

Además, añade que “en Estados Unidos, el valor del mango se sostiene, sigue creciendo poco a poco, sin embargo el costo en el caso de México para comprar fruta se aumentó en 2021 y redujo los márgenes muy fuertemente. Aquí el reto está en asegurar y garantizar la proveeduría de huertas y de su propia producción”.

Sustentabilidad, Responsabilidad Social, Calidad y Sabor

Al mismo tiempo, hace especial hincapié en que “los empacadores que formamos parte de EMEX estamos enrolados en la sustentabilidad, responsabilidad social, calidad, sabor, y hay retos todavía, los empacadores realizan y conocen muy bien su trabajo, y también por las exigencias de los grandes compradores en Estados Unidos, y por ello, todos los empacadores se han alineado en este sentido”.

Oportunidades Internacionales

Abordando el área de oportunidades internacionales que se abren para el mango mexicano, el mercado europeo y asiático, que quieren contenedores marítimos, y además del problema de cuello de botella, de disponibilidad de contenedores y barcos, que no hay, y se agravó en estos dos años por la pandemia. A México no le conviene exportar a esos mercados por vía marítima, pues todos los exportadores que se han enfocado en marítimo a Europa, Asia o Medio Oriente corren gran riesgo de hongo y antracnosis. Perú exporta grandes cantidades a estos destinos, pero a diferencia de Petrolina en Brasil, ellos están en zonas semidesérticas en producción y tienen los ríos del Amazonas con gran cantidad de agua, y las humedades relativas son muy inferiores a las que hay en cualquier zona productora de México. En México hay problemas de hasta un 20 y 30 por ciento enviando vía marítima a estos mercados, por experiencia propia, por lo que hay que cuidar mucho este aspecto y depende de la variedad, pues un Tommy o Kent, son un poco más resistente que un Hadden o Ataulfo, y cuidar que no haya llovido ninguno de los días previos de cosecha en cualquier región donde se vaya a exportar el mango a esos destinos. Esto nos conduce a los envío aéreos que son más seguros, más caros y aunque se disminuye la cantidad de opciones compradores, sin embargo para México es mucha mejor opción los aéreos que los marítimos”.

Artículo de Francisco Seva Rivadulla. Periodista Agroalimentario Internacional