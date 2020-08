Quizá no lo sabías, pero cambiamos el rostro a la infraestructura educativa: Gobernador

Maravatío, Michoacán, a 12 de agosto de 2020.- “Quizá no lo sabías, pero con la fórmula esfuerzo, tiempo e inversión en Michoacán logramos cambiar el rostro de la infraestructura educativa en casi todos los niveles”, señaló el gobernador Silvano Aureoles Conejo, al inaugurar el edificio del Laboratorio Pesado de la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán (UTOM) y entregar un autobús.



“Esto que hizo el gobernador es algo bueno porque nos ayuda a los jóvenes a seguir estudiando. Sí motiva venir a la UTOM y meterle más empeño a la escuela ahora que contamos equipos de calidad y un autobús para hacer actividades que antes no se podía”, afirmó el estudiante José Manuel Ariadna Miranda, de la Ingeniería de la Tecnología de la Información y Comunicación.



El Gobernador indicó que estas obras permiten combatir el ausentismo y otros rezagos educativos que se reflejarán en el cambio de vida del estado en un futuro.



“Lo mejor que podemos hacer es invertirle a la educación de nuestros hijos e hijas y como Gobernador he cuidado que todos los municipios tengan inversión en infraestructura educativa”, aseguró Silvano Aureoles Conejo.



Detalló, que en los municipios del Oriente se han hecho un total 269 obras educativas; en Áporo se realizaron 2, en Contepec 10, Epitacio Huerta 22, Ciudad Hidalgo 88, Irimbo 9, Maravatío 47, Queréndaro 9, Senguio 17, Tlalpujahua 20 y Zinapécuaro 45.



El secretario de Educación en Michoacán, Héctor Ayala Morales, puntualizó que la nueva infraestructura en la UTOM se convierte en un referente para el municipio y para el estado, donde se formarán los jóvenes que se insertarán en los diferentes sectores económicos.



La rectora de la UTOM, Mayra Vanesa Mejía Granados, agradeció los trabajos realizados.



“La educación es la mejor llave para tener un mejor futuro y agradecemos que el gobernador abone en el desarrollo de los jóvenes”, puntualizó.



El Laboratorio Pesado entregado por el Gobernador es un espacio propicio para el desarrollo educativo, al contar con una unidad de docencia de dos niveles, laboratorio de idiomas, aula multimedia, caseta de vigilancia, acceso vehicular, andadores, instalaciones eléctricas, módulo de paneles solares, planta de tratamiento de aguas, red de riego, mobiliario y equipamiento especializado para todas las carreras de la UTOM.



En el caso de la UTOM, se invirtieron 72 millones 951 mil pesos para consolidar un proyecto educativo y dejar un legado a las futuras generaciones de jóvenes en la región, comentó la directora Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM), María Guadalupe Díaz Chagolla.