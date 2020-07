Propone Javi Paredes sesiones a distancia en ayuntamientos para evitar parálisis municipal

Morelia, Michoacán, 30 de junio de 2020. El diputado independiente Javier Paredes Andrade, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de crear la figura de sesiones a distancia en los 112 ayuntamientos michoacanos y el Concejo Mayor de Cherán.



La Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el párrafo primero del artículo 27; y, la fracción III del artículo 54; y, se adiciona la fracción V al artículo 26; un quinto párrafo al artículo 28; un quinto párrafo al artículo 48; todos de la Ley Orgánica Municipal, prevé la creación de un sustento legal, que respalde a las autoridades municipales y puedan resolver los asuntos urgentes a través de sesiones a distancia y no necesariamente presenciales.



Paredes Andrade, recalcó que, ante un inminente rebrote de la pandemia y el incremento en los contagios, es necesario que los ayuntamientos tomen sus debidas precauciones y extremen las medidas sanitarias, aprovechando los medios electrónicos que permitan la emisión y recepción de video y sonido en tiempo real.



Subrayó que, con la reforma se coadyuvará en evitar o disminuir la parálisis laboral de los ayuntamientos, tanto en la presente pandemia como en futuros casos que pudiesen presentarse, no solamente en cuestiones sanitarias, sino de emergencia de diversa índole.



“La actual pandemia ha sacudido nuestra realidad, todo cambió y también nuestra función legislativa debe ajustarse a los nuevos tiempos, para que nuestro tejido jurídico esté preparado para las nuevas emergencias sanitarias que pudieran darse en escenarios futuros, es por ello, que Entidades Federativas han dado ese salto para garantizar que los Ayuntamientos cuenten con el sustento jurídico para no paralizar su trabajo en tiempos de pandemias o desastres”, abundó el Legislador Independiente.



El Legislador michoacano, destacó que tanto en el Estado de México, como en Durango ya fueron aprobadas reformas a la Ley Orgánica Municipal, de forma que podrán sesionar d manera virtual, como como al interior de las Comisiones, para hacer frente a la emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo.



Paredes Andrade subrayó que Michoacán no se puede estancar o frenar ante la pandemia, dado que es cuando más la sociedad requiere de medidas urgentes por parte de sus autoridades, y las cuales, pueden verse limitadas al tener que sesionar de manera presencial.



Indicó que, ante el comportamiento del virus y la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre un levantamiento rápido en las restricciones del confinamiento en el hogar, se podría generar un rebrote mortal, hecho que obliga a los poderes a tomar las medidas necesarias y a su alcance para evitar una mayor catástrofe.



Por último, Paredes Andrade confió en que la iniciativa presentada, sea discutida en la próxima sesión de la 74 Legislatura, para que a la brevedad, los ayuntamientos y el Concejo Mayor de Cherán puedan reactivar sus labores, sin poner en riesgo a la población y la propia vida.