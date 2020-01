Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2020. – La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informa a la población que está prohibido el cobro de cuotas en escuelas públicas de educación básica; es decir, de preescolar, primaria y secundaria. La institución exhortó a la población a denunciar cuando el registro de los menores en los planteles, sea condicionado a esos pagos.



El encargado del despacho de la SEE, Héctor Ayala Morales, dejó en claro que la administración del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, trabaja para garantizar la gratuidad de la educación básica a las niñas y niños michoacanos, “no se puede afectar en ningún sentido la igualdad en el trato de las y los alumnos si no se accede a realizar alguna aportación”.



Ayala Morales dejó en claro que cualquier situación que sea denunciada por madres y/o padres de familia, será atendida por la SEE, y “se sancionará a toda autoridad educativa que incurra en estas faltas”.



Agregó que, si bien, las sociedades de padres de familia pueden tener participación en la vida escolar y tienen derecho a recibir cooperaciones, pero sin obligar a los padres a realizar un pago por cantidades fijas y menos aún, el condicionar el ingreso de las y los alumnos.



El padre de familia, tiene la libertad de aportar lo que se considere necesario y, de no poder hacerlo, la escuela no tiene derecho a prohibir la inscripción, la participación en eventos o exámenes, y menos aún, negar o condicionar la entrega de documentos por este concepto.



Destacó que, madres y padres de familia pueden denunciar estos hechos en la Subsecretaría de Educación Básica o en la Dirección General de Unidades Regionales de la dependencia, ubicadas en avenida Siervo de la Nación, o bien, a través de su página oficial de Facebook: https://www.facebook.com/EducacionMich/