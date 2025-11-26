Charo, Michoacán, 26 de noviembre de 2025.- En seguimiento a una denuncia ciudadana recibida a través del 800 00 77 626, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) clausuró una empresa dedicada a la elaboración de tejas de plástico ubicada en el municipio de Charo.

De acuerdo con la denuncia recibida, el sitio generaba emisiones de humo y olores a la atmósfera, por lo que en apego a las atribuciones de la Proam se llevó a cabo una visita de inspección a las instalaciones, para constatar lo mencionado en la denuncia.

Durante la inspección, se les solicitó a los responsables presentar la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, así como la cédula de operación anual vigente y la autorización para las etapas de la gestión integral de residuos de manejo especial, las cuales no fueron exhibidas al momento de la visita.

Por lo anterior, y para evitar la continuación de las actividades en tanto se regularicen y se compruebe que las emisiones se encuentren dentro de los límites máximos permisibles, la Proam ordenó la clausura total temporal de la maquinaria, así como de sus actividades industriales.

ARTICULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR