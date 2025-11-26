Charo, Michoacán, 26 de noviembre de 2025.- En seguimiento a una denuncia ciudadana recibida a través del 800 00 77 626, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) clausuró una empresa dedicada a la elaboración de tejas de plástico ubicada en el municipio de Charo.

De acuerdo con la denuncia recibida, el sitio generaba emisiones de humo y olores a la atmósfera, por lo que en apego a las atribuciones de la Proam se llevó a cabo una visita de inspección a las instalaciones, para constatar lo mencionado en la denuncia.

Durante la inspección, se les solicitó a los responsables presentar la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, así como la cédula de operación anual vigente y la autorización para las etapas de la gestión integral de residuos de manejo especial, las cuales no fueron exhibidas al momento de la visita.

Por lo anterior, y para evitar la continuación de las actividades en tanto se regularicen y se compruebe que las emisiones se encuentren dentro de los límites máximos permisibles, la Proam ordenó la clausura total temporal de la maquinaria, así como de sus actividades industriales.