Presidente celebra fortaleza del peso y recaudación tributaria en enero

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la fortaleza del peso mexicano con relación al dólar, así como los resultados positivos en la recaudación de ingresos durante el primer mes del año.



“El peso está resistiendo, (…) sigue siendo superpeso”, resaltó en conferencia de prensa matutina.



La moneda nacional cerró la jornada de ayer en 18.79. En ese sentido, el mandatario puntualizó que el peso mexicano es una de las divisas más fuertes y empata con el franco suizo ante una apreciación del 7.6 por ciento en lo que va de este sexenio.



Al 25 de enero, los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 432 mil 211 millones de pesos, cifra que, en términos reales, se ubica 5.5 por ciento arriba de lo observado en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



“Lo más importante de todo es la justa distribución de la riqueza; los técnicos suavizan esto diciendo la justa distribución del ingreso, no. Lo más importante es la justa distribución de la riqueza, es decir, luchar en contra de la desigualdad”, indicó.



Gobierno de México garantiza justicia social con presupuesto ilimitado: presidente



El presidente López Obrador reiteró que el Gobierno de la Cuarta Transformación tiene presupuesto garantizado para atender casos de interés público y de derechos humanos.



“Todo lo que se necesita para hacer justicia y proteger derechos humanos no tiene límite en el presupuesto. (…) Se está invirtiendo, yo les diría miles de millones de pesos en justicia y reparar daños. Por ejemplo, seguimos con el rescate de mineros, solo esos dos proyectos implican una inversión de 4 mil millones de pesos, los de Pasta de Conchos y ahora Sabinas, Coahuila, y se está trabajando; otros gobiernos no hubiesen hecho eso”, apuntó.



Aseguró que “si hiciera falta más recursos y de esto que se está obteniendo por decomisos se puedan destinar a este propósito, se hace. No hay ningún problema, porque nada humano no es ajeno y lo más importante de este gobierno es hacer justicia y lo estamos haciendo”.