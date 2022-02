Presidente AMLO promueve diálogo entre autoridades federales y normalistas de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a resolver sus demandas a través del diálogo con autoridades del gobierno federal y, de esta manera, evitar incidentes que pongan en peligro la vida de las personas.

“El revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción; no puede haber rebelde sin causa. Que dialoguen. He dado la instrucción de que los reciban, que haya diálogo”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario se refirió a los hechos ocurridos el pasado 5 de febrero en la caseta de cobro de Palo Blanco en la carretera México-Acapulco.

Informó que ya está en curso una investigación al respecto “pero hay que buscar el diálogo y el acuerdo porque no nada más es un asunto jurídico, es social, es político”.

Sostuvo que la Guardia Nacional actuó con responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Reafirmó que bajo ninguna circunstancia habrá represión.

“Es muy lamentable lo que sucedió. Fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos. Se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, en un edificio de turismo y eso lo detuvo porque habían puestos de comerciantes, iban a perder la vida muchos. Muy lamentable esto”, expresó.