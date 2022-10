Presenta Sistema Penitenciario libro “Las rejas no matan”

Morelia, Michoacán, 14 de octubre del 2022.- “Este lugar es más que lo que se ve, rejas, concreto; esta es una universidad de la vida, la cual nos ha enseñado a salir adelante, yo me siento en este momento completo como persona, me siento mucho más grande que la pequeña persona que llegó aquí, hace poco más de tres años”.

Así se expresó Rodrigo Murillo al regresar al complejo penitenciario de Mil Cumbres, donde pasó más de tres años preso, para, en compañía de la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Grisel Tello Pimentel, y el titular de la Coordinación del Sistema Penitenciario, Ignacio Mendoza Jiménez, presentar el libro “Las rejas no matan”, escrito por él y otras 22 personas privadas de la libertad

Invadido por las emociones, Rodrigo destacó que “solo vive preso quien se vence o se abate, porque la verdadera libertad está en la mente y en el corazón. La prisión es una escuela, donde aprender literatura es lo mejor que puede ocurrirle a un interno”.

Ante decenas de personas privadas de la libertad que asistieron a este evento, Grisel Tello les expresó su alegría de poder ser parte de este proceso que viven quienes se han integrado a los talleres de literatura. “La lectura nos enseña y nos apasiona a conocer muchos mundos, a mí me encanta la lectura porque no tiene género, no tiene tiempo, no tiene edad”.

Este libro colectivo de internas e internos de los penales de Alta Seguridad y David Franco, que se realizó en un tiempo récord de 45 días, fue editado por el Sistema Penitenciario y Letra Franca y es el primero de una colección de diez ejemplares titulada “Libertad por la cultura”, que contará con la participación de personas privadas de la libertad en los once Centros Penitenciario del estado.

Actualmente 286 personas participan en los 14 talleres de literatura “Héctor Belascoarán Shayne” que se llevan a cabo en ocho centros penitenciarios y la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.