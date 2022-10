Egresado de la UAG busca cambiar cómo se percibe a los chefs

Chef Sergio Fernández Puente es propietario de los restaurantes Cocina del Gallo y Cocina Tasca; además es un orgulloso egresado del Profesional Asociado de Alimentos y Bebidas, del Sistema ÚNICO de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

A sus 40 años es uno de los empresarios restauranteros más reconocidos de Michoacán. Sus empresas apoyan a casas hogar y centros de retiro, en los que entrega despensas, ropa y alimentos.

Ha recibido reconocimientos por su labor altruista, pero también por la mejor pizza Estilo Chicago de sabor carnitas estilo Michoacán.

“Me interesa hacer bien las cosas, tener un perfil bajo y trabajar. Esa es mi meta, no quiero reconocimiento, quiero hacer lo mío”, dijo.

Esto es parte de su formación en la UAG, a la cual recuerda con aprecio. Tenía, aseguró, buenos profesores y se enamoró de la carrera desde el principio, a pesar de que sus padres decían que no iba a vivir de ser chef, que era un hobby, de eso no vivía la gente; sin embargo, él deseaba estudiar, cocinar y preparar alimentos.

Su carrera le dio la oportunidad de conocer el mundo. Al terminarla se fue a estudiar a Francia, luego a España, de ahí a Italia, apoyado por sus maestros y familia, donde vivió por tres años y medio. También trabajó en el restaurante Jack of Fiji, en las Islas Fiji, un restaurante mexicano en esa zona.

Tras vivir en España, se casó con una española con quien tiene una hija, pero extrañaba México, por lo que regresó y su primer paso fue inaugurar el restaurante la Tasta, Trattoria, que estableció en Providencia en Guadalajara, ciudad en la que vivió desde los siete años.

Hoy vive en Morelia, Michoacán, un lugar que para él es tranquilo y en el que puede crecer su negocio y como persona.

“No me gusta esto de ser un chef especial o difícil, conflictivo, serio, ególatra, perfeccionista; para este mundo que hay ahora, creo que debemos cambiar esa perspectiva. Cambié mi mentalidad, soy un chef que disfruta su trabajo y que ve por su staff. El staff debe trabajar tranquilo y feliz, porque eso se demuestra en el cliente y la comida”, agregó el UAG Alumni.

Sergio es muy deportista, es un hombre reflexivo, en su época de alumno fue un jugador de futbol americano para el equipo Tecos, fue miembro de la sociedad de alumnos desde la preparatoria y le gustaba el ambiente, comentó que había unión y mucha camaradería. Esa es una época que recuerda con mucho cariño.

Por último, aconsejó a los estudiantes que la perseverancia es lo principal. “Perder el camino, causa que no sepas qué hacer. Ten un buen camino, no lo pierdas, aprende a saber a dónde vas. Siempre con los pies en la tierra. En la gastronomía siempre se puede crecer”, concluyó.