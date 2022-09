Presenta Grupo Parlamentario la fuerza de caminar juntos en su primer informe legislativo

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2022.- En el H. Congreso del Estado de Michoacán, en el carácter de las y los diputados que conforman el Grupo Parlamentario del PAN, en conjunto, rindieron cuenta del compromiso cumplido en el periodo que establece su primer informe legislativo.

A nombre de la fracción parlamentaria, la diputada Andrea Villanueva dio su cálida bienvenida a los asistentes.

“Entendemos que no podemos tener un Michoacán que, de un día o un año, sea completamente diferente, no se puede tener una realidad distinta en tan poco tiempo, no se puede resolver aquello que urgía en tan poco tiempo, por tanto, resulta crucial, el enorme compromiso para que todos asumamos plenamente nuestra responsabilidad” reiteró la diputada Andrea la labor de los integrantes del grupo parlamentario.

Durante el evento se dio paso a presentar las iniciativas de cada uno de los representantes de la bancada PAN, donde se expusieron las propuestas que impulsaron los diputados, sirviendo a la sociedad con conciencia por lograr que Michoacán viva en armonía, dando atención y acción en las solicitudes para resolver las problemáticas sociales y así, tener una mejor visión de vida.

La presidenta del comité directivo del PAN, Ma. del Refugio Cabrera Hermosillo, reconoció la labor que han realizado los diputados, reafirmando su compromiso de seguir trabajando de la mano con la bancada.

“Solo unidos podemos lograr el bien común para nuestro hermoso estado”, mencionó la presidenta del comité directivo, asegurando el respaldo que ofrece el comité estatal para seguir luchando por el bien de Michoacán.

En la participación del diputado Enrique Vargas de Villar, a quien corresponde la Coordinación Nacional de los Diputados Locales del PAN, recalcó y felicitó el programa “FortaPaz” explicando que se trata de un programa para la seguridad pública de los municipios.

“La seguridad no tiene que ser un tema de partidos políticos, tiene que ser una responsabilidad de los 3 órdenes de Gobierno junto con el Congreso” y comentó, sugiriendo al Grupo Parlamentario en el próximo año, crecer el presupuesto de dicho programa; así mismo reiteró sus felicitaciones a todos los diputados asistentes por el trabajo en equipo que han logrado.

“La lucha del Panismo, no es la lucha de un solo día, sino entrega de eternidad, la cual, apenas comienza, una lucha que nos llena de optimismo y entusiasmo necesarios para demostrar qué puede haber un México y Michoacán mejor, dónde las personas en convivencia y organización promovemos el progreso y la paz”.

Así presentó su mensaje, la coordinadora del grupo parlamentario Mónica Lariza Pérez en representación de las labores legislativas de los diputados, garantizando el compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional porque cada día que pase se entregue a la sociedad mejores resultados.

Finalmente, acompañada de los diputados de la fracción Lariza Pérez, entregó a la mesa directiva del Honorable Congreso el documento que contiene el informe de labores de este primer año.