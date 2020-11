Premian el talento artesanal michoacano en el Concurso Nacional Grandes Maestros

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2020.- La artesana Martina Navarro González, originaria de la comunidad de Capacuaro, en el municipio de Uruapan y el artesano Luis Murillo Ordaz, de la localidad de Purépero, resultaron galardonados en el Concurso Nacional Grandes Maestros 2020, con lo cual sumaron una bolsa en premios por 153 mil pesos, por las artesanías que elaboraron en las ramas de maque y cerería con plumaria.



La maqueadora uruapense Martina Navarro González, recibirá el “Premio Especial” por su pieza, que es una batea con dibujo tradicional y al centro una flor dalia roja, que elaboró durante tres meses.



“Estoy muy contenta, me siento feliz de saber que hay personas que valoran la calidad del trabajo que hago, es una pieza muy tradicional, a la que le dediqué muchas horas de trabajo, y este premio me motiva seguir haciendo mi artesanía con alegría, amor y al calor de mis manos. Estoy satisfecha porque con estos trabajos motivo a mis hijos y alumnos a que hagan también sus piezas con calidad y amor y que sepan que cuando uno hace bien su trabajo, tiene estos premios como recompensa”, mencionó la artesana Navarro González.



Agregó que lleva ya más de 38 años trabajando esta técnica artesanal del maque y que en el taller familiar que tiene con su esposo e hijos, siempre se mantienen innovando en diseños que les agraden a sus clientes, siempre apostando por lo tradicional, pero también elaborando nuevos diseños, para que el maque sea una técnica que se mantenga viva.



El artesano Luis Murillo Ordaz fue el ganador del “Premio Único”, en la categoría de materiales diversos, con una Virgen María Auxiliadora con el Niño Jesús en brazos, que elaboró durante dos meses en las ramas artesanales de cerería (que son la figuras) y plumaria (de lo que está hecho su vestimenta, con plumas de pavorreal, de perico australiano, calandria, canario, colibrí rojo y azul, y rosburki).



“Ganar no es fácil, porque la competencia es difícil entre los grandes maestros artesanos, pero me siento muy contento de ser privilegiado con el premio en la categoría que participé, eso me hace sentir un mayor compromiso para el siguiente concurso en que participe, porque mi pieza debe aumentar la calidad y trabajo de la anterior”, señaló el artesano Murillo Ordaz.



Detalló que ahora su creatividad y talento lo quiere enfocar en la innovación de piezas con temática popular, además de seguir elaborando figuras religiosas y trabajos especiales que le soliciten sus clientes, así como continuar dando clases y compartir sus conocimientos y experiencias con sus alumnos.



Este concurso es organizado por la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Cultura Federal, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y Citibanamex, Compromiso Social, a través de Fomento Cultural Banamex, la Fundación Roberto Hernández Ramírez y la Fundación Alfredo Harp Helú, con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Cultura de Hidalgo