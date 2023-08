PRD se pronuncia en contra de la exclusión política de Aureoles y Mancera en el proceso de selección del frente amplio por México: Jesús Zambrano Grijalva

La Dirigencia Nacional del PRD y el Grupo Parlamentario del PRD en Cámara de Diputados se pronunciaron en contra de la exclusión política del senador Miguel Ángel Mancera y el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en el proceso de selección para elegir al representante de la construcción nacional del Frente Amplio Por México.

En conferencia de prensa, acompañado por el coordinador del Grupo Parlamentario, Luis Espinosa Chazaro, de Silvano Aureoles, de Miguel Ángel Mancera e integrantes de la DNE y diputadas y diputados, el dirigente nacional dijo que este instituto político no comparte esta decisión, por lo que solicitó el derecho de audiencia y las aclaraciones pertinentes.

En ese sentido, exigió que “una aclaración suficientemente fundamentada con elementos consistentes”, por lo que adelantó que van a solicitar una reunión urgente con el Comité Organizador para conocer todos estos elementos.

Ante estas inconformidades, Zambrano Grijalva declaró que este instituto político sigue en el Frente, “nos mantenemos en el Frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en los trabajos del Comité Organizador, a la espera de que se den las aclaraciones pertinentes y suficientes como lo han estado planteando nuestros dos aspirantes, y lo que resulte también de lo que suceda en las próximas horas, esperamos la reunión con el Comité Organizador”.

Reiteró que el PRD acompaña a Aureoles y a Mancera en su exigencia para el derecho de audiencia y se den las aclaraciones necesarias y suficientes, “y se pueda transparentar por qué se tomó la decisión de dejarlos fuera de la contienda” .

Zambrano Grijalva advirtió “no se vamos a aceptar exclusiones políticas indebidas de nadie, ni de quien quiera estarlas impulsando sin que estemos acusando a nadie en particular, pero nos resulta extraño que estos criterios que se aplican solamente vinieron a impactar de manera negativa a nuestros dos aspirantes y no a otros que tenían también una cantidad importante de firmas. Las exclusiones políticas no le sirven al proceso político en el que estamos”, indicó.

Subrayó que el PRD hizo su trabajo juntando la firma de alrededor de 500 mil personas, mujeres y hombres que a lo largo y ancho del país, en todos los estados de la República, aportaron su apoyo a uno u otro de los aspirantes, buscando en todo momento respetar los lineamientos y las reglas que -desde un principio- se establecieron por el Comité Organizador, en acuerdo con los partidos políticos del Frente Amplio por México.

Asimismo, cuestionó que se hable de irregularidades o inconsistencias de distintos tipos, aplicando de última hora criterios que no estaban en la convocatoria original para la participación en este proceso, “pues nosotros expresamos desde luego, nuestra molestia porque –además- corren distintas versiones como si hubiéramos hecho como partido en esas 500 mil firmas, cosas indebidas, que llevó a que ninguno de los dos, supuestamente, alcanzara las 150 mil firmas como requisito para continuar las siguientes fases del proceso”.

Rechazó cualquier señalamiento en el sentido de que se hizo un trabajo con dolo y, por lo tanto, reconoció el papel que jugó la militancia, mujeres y hombres, de todo el territorio nacional.

“Tuvimos a un PRD que se movilizó en torno de este propósito, de apoyar esta aspiración de nuestros dos compañeros y demostramos en los hechos que aquí hay un PRD vivo, actuante, dispuesto a seguirse moviendo para todo lo que sigue”, sostuvo.

Finalmente, enfatizó que el PRD tiene un compromiso verdadero para evitar que continúe en México el autoritarismo que hoy se encuentra situado en la Presidencia de la República.