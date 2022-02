Por querer envenenar a un perro con una galleta, matan a una niña de 2 años

Tototlán, Jalisco.- La pequeña Valeria de tan solo dos años, murió al ingerir una galleta envenenada que alguna persona había arrojado previamente a su domicilio, con la intención de matar a un perro que supuestamente ladraba mucho; otra menor de 6 años también ingirió parte de la galleta y se encuentra entre la vida y la muerte en el hospital.

El propio presidente municipal del Tototlán, confirmó la noticia en su cuenta de Facebook y lamentó los hechos.

La terrible noticia de lo acontecido con Heidy Valeria ha conmocionado a #Tototlán. En lo personal, tener dos hijas me ha hecho ver el mundo de distinta manera, por eso he estado al pendiente de este caso desde el ámbito de la competencia Municipal. Cosas como estas no deben suceder de nuevo.

El hecho sucedió este 1 de febrero en la colonia Teodosio R. Guevara, en el municipio de Tototlán, cuando Valeria, de dos años y una vecina de seis años, se encontraban jugando y encontraron la galleta envenenada; ambas la consumieron.

Valeria comenzó a sentirse mal, por lo que su mamá la trasladó a la Unidad Municipal de Protección Civil, en donde le aplicaron los protocolos por intoxicación.

Tras dos días hospitalizada en el Hospital de Zona número 6, el jueves 3 de febrero, la menor falleció. Mientras la otra continúa en lucha contra la muerte.

El influencer Arturo Islas convocó a que la muerte de la pequeña Valeria no quede impune.

La Fiscalía de Jalisco ya investiga el caso.