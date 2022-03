¿Por qué mencionó AMLO a Juan Gabriel, Luis Miguel y Belinda en la “mañanera”? Entérate aquí

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2022.- Tras pregunta expresa en la conferencia matutina, sobre si el informe de deudores a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) incluiría información sobre personalidades famosas como la cantante Belinda, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no se tomarán acciones en su contra ni se le perseguirá por la deuda que tiene, la cual asciende a más de 7 millones de pesos.

“Hace como dos días, salió lo de una cantante, Belinda, y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo pero no vamos a irnos sobre Belinda”, sostuvo en la “mañanera” de hoy viernes.

El presidente considera que las represalias del gobierno por evasión fiscal en contra de famosos eran una artimaña por parte de las autoridades de sexenios pasados para aparentar que se estaban combatiendo los privilegios fiscales cuando en realidad no era así.

Aquí íntegro lo que dijo sobre el tema:

Ayúdennos en eso, porque yo no puedo. Pedí el informe sobre lo que ganan periodistas golpeadores, mercenarios como Loret de Mola y otros muy famosos; tengo información de que obtuvo 35 millones en un año sólo de ingresos personales, como tres millones mensuales, y hay otros que ganan hasta 15 millones mensuales, y da la casualidad que son todos los que están agrupados para golpearnos. Entonces, me contestaron los de transparencia que no podía yo dar a conocer esta información, pero si ustedes traen esa información aquí la damos a conocer; se transparenta, porque el que nada debe, nada teme.

Yo sí les puedo decir cómo estaba, nada más para que no nos dé amnesia, como era antes. ¿No tienes la lista de los 50 más grandes que no pagaban impuestos, que les devolvían los impuestos? Pues eso ya no sucede.

Y, repito, no es: a ver, Juan Gabriel y Luis Miguel y Belinda, y lo espectacular o lo que hizo Salinas para meter a la casa al dirigente del sindicato petrolero y a un banquero, dos, tres y ‘¡Oh, qué bárbaro!, ahora sí se acabó la corrupción’, y él fue el que promovió más la corrupción, el trafique de los bienes nacionales, que los entregó a sus allegados: empresas, bancos, minas, todo.

Entonces, ya basta con esa manipulación.

¿No está la lista?

Pero sí, todos, nada más que ayúdenme, porque ese instituto de la transparencia lo crearon para proteger a los machuchones. Se les olvida que una regla de oro de la democracia es la transparencia y reservan información.

Entonces, si nos traes la información, se da a conocer. Hay que también aclarar si son juicios, si todavía no se concluye el proceso.

Y lo que está sucediendo es que no quieren pagar, aun cuando ya se agotaron todas las instancias, y la autoridad no está haciendo nada, pues existe en este caso complicidad.

Respondió el presidente AMLO.