¿Por qué las mujeres no denuncian la violencia sexual?

Opinión Lorena Cortés/Red 113



Morelia, Mich.- 25 de enero de 2021.- Miles de mujeres por miedo, por la culpabilidad, por la vergüenza se tardan en denunciar o no denuncian.

El 99.7% de los delitos de violencia sexual contra mujeres no se denuncia en México. Este análisis de la organización México Evalúa advierte sobre esta cifra negra. Toda vez que las mujeres han logrado cada vez más visibilizar y denunciar este lastre social, siguen siendo víctimas de un sistema que no les cree, que las cuestiona y las re victimiza. Este fin de semana Nath Campos, youtober mexicana, publico su historia de abuso en youtobe, revela que fue abusada sexualmente por parte de Rix su ex colega hace varios años. Da testimonio de como se sintió sola y culpable al ver la reacción de sus amigos y compañeros de trabajo quienes le dejaron ver “que no era algo que les extrañaba oír a nadie, que no era algo que les parecía tan grave”. Su publicación desato, de nueva cuenta que, en redes sociales miles de mujeres compartieran testimonios de abuso sexual y los motivos por los cuales no denuncian ante las autoridades.

Jóvenes mujeres en su mayoría, rompieron el silencio dando testimonio de que son fotografiadas o grabadas por sus parejas, en situaciones íntimas sin su consentimiento, mujeres que han sido abusadas bajo el influjo del alcohol y que son criminalizadas por la sociedad y las propias autoridades.

Según las expertas en atención a víctimas de abuso sexual, las mujeres no denuncian o tardan mucho en denunciar por miedo a su agresor, por la creencia que lo puede superar sola y la falta de reconocerse como víctima al sentirse culpable y responsable por la agresión, por quedar expuesta a la crítica social y el temor de enfrentarse a un sistema nada empático y lento con las víctimas.

En Michoacán las carpetas de investigación de los delitos contra la libertad y seguridad sexual van al alza, en 2019 se registraron 924, en el 2020 1,229. 305 más que el 2019.

Como sociedad debemos cuestionarnos la normalización de conductas abusivas y criminales, y a las autoridades debemos exigir que revisen los mecanismos de acceso a la justicia sin re victimizar a las mujeres.