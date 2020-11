Por muertes de pandemia, PAN denunciará ante la FGR a gobierno morenista por negligencia criminal: Marko Cortés

Al llegar a las 100 mil muertes oficialmente reconocidas por la pandemia del Covid-19, Acción Nacional realizará una jornada de luto en todo el país para visibilizar que México vive una tragedia humanitaria donde, lamentablemente, los más afectados son los más pobres, informó el Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.

“Al negar la gravedad de la enfermedad y no realizar pruebas masivas de diagnóstico ni recomendar el uso masivo de cubre bocas, el gobierno dejó que se extendiera causando muertes que pudieron evitarse. Por eso, vamos a denunciar la negligencia criminal ante la Fiscalía General”, destacó.

En rueda de prensa virtual, acompañado por los coordinadores parlamentarios en Diputados, Juan Carlos Romero Hicks; en el Senado, Mauricio Kuri; y el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, señaló que diversos estudios coinciden en que el 90 por ciento de los fallecimientos eran amas de casa, jubilados, albañiles y artesanos, porque no tuvieron los recursos mínimos para atenderse y porque les negaron la atención médica en los hospitales públicos.

Cortés Mendoza aseguró que la gravedad de la situación que hoy vivimos es consecuencia de la decisión política que hace 6 meses tomó el gobierno al rechazar la solución científica, minimizar la pandemia, ocultar, mentir y manipular las cifras y negar las pruebas masivas de diagnóstico.

Para ejemplificar el tamaño del fracaso del gobierno morenista en la atención de la pandemia, mencionó que México tiene 52 veces más defunciones que Japón, 13 veces más que Pakistán y 20 veces más que China.

Esto demuestra, dijo, que la pandemia en nuestro país se ha manejado con criterios políticos y con la intención de engañar reiteradamente al pueblo, porque los funcionarios responsables de ello en lugar actuar con criterios científicos, únicamente piensan en satisfacer el ego presidencial.

“Para decirlo pronto y claro, están jugando con la vida de los mexicanos, en los hechos actúan bajo el criterio inhumano de que se muera quien tenga que morir. En síntesis, este gobierno no tiene corazón, no tiene empatía con los enfermos ni con los deudos, este gobierno no tiene vergüenza, no tiene principios ni moral”, sostuvo.

El Presidente del PAN añadió que la única política consistente de este gobierno ha sido la de acentuar el autoritarismo, ampliar las clientelas dependientes y para hacer uso discrecional del dinero público, como ocurrió con la apropiación de los 68 mil millones de pesos de los fideicomisos y los 33 mil millones de recursos que eren para proteger a los más pobres con enfermedades caras y costosas como el cáncer.

En materia de alianzas electorales rumbo al 2021, Cortés Mendoza aclaró que cualquier decisión de este tipo tiene que venir desde lo local, escuchando a la militancia y las dirigencias estatales, y que para ello se tomarán en cuenta las realidades de las regiones del país.