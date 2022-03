Por declaraciones de Embajador de EUA, jóvenes podrían engrosar filas del crimen organizado: Antonio García

Morelia, Michoacán a 11 de marzo de 2022.- Ante las declaraciones del Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el marco de su vista a Michoacán, el presidente de la Comisión de Turismo en el Senado de la República, Antonio García, lamentó lo sucedido.

Manifestó su preocupación porque los dichos de Ken Salazar afecten a la actividad turística, principal fuente de economía en el país y en el estado, toda vez que la mayoría de las y los michoacanos trabaja todos los días por engrandecerlo.

“Muy preocupante que eso haya sucedido porque no deja nada positivo a nuestro estado, tal visita, pero aún más lamentable, que el Gobernador del Estado, no defienda a las y los michoacanos y sea omiso”.

Antonio García también lamentó el Embajador no tenga información suficiente sobre nuestro estado, ya que se minimiza la grandeza, cultural, histórica, patrimonial y natural de la entidad.

“Estas declaraciones acentúan la falta de oportunidades y de empleo, que en muchas ocasiones es la única alternativa para muchas y muchos jóvenes, que podrían acabar engrosando las filas del crimen organizado”.