Por ahora, el grito más importante es el de gobernador: Sheinbaum

Después de que el fin de semana el canciller Marcelo Ebrard y el senador de Morena, Ricardo Monreal, fueron vitoreados con el coro “Presidente, Presidente” en mítines de candidatos de Morena a diferentes gubernaturas, se le preguntó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, si los considera como contrincantes en la carrera presidencial, a lo que respondió que por el momento lo fundamental es el apoyo a los candidatos de la cuarta transformación.

Formalmente no estaría en posibilidades de decirlo, pero hago un paréntesis, me quito la cachucha de jefa de gobierno: y estas visitas a los lugares donde hay elecciones, lo más importante es el apoyo que le estamos dando a los candidatos de nuestro movimiento, el grito más importante es gobernador, gobernadora: gobernador Américo, gobernadora Nora, gobernadora Marina, gobernadora Mara, gobernador Salomón, gobernador Julio creo que es el grito más importante”, afirmó.

Sheinbaum se mostró confiada en que en este momento, la prioridad de Ebrard y Monreal también es apoyar a los candidatos de Morena a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

En mi caso es apoyar a los gobernadores, o candidatos, bueno ya puedo decir gobernador o gobernadora porque los seis van a ganar, y al mismo tiempo en el caso de Dos Bocas fue una invitación que hizo Rocio Nahle a todos los gobernadores y en mi caso no solamente porque es una obra prioritaria del presidente…sino también por mi profesión y lo que significa lo que he trabajado desde hace tiempo sobre energía me parecía importante ir a conocerlo”, explicó.