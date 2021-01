Política migratoria en México debe garantizar resultados: Antonio Soto

México carece de una política migratoria eficiente, y la falta de atención a este sector se ha evidenciado más con la pandemia por el Covid-19, afirmó el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez.



El apoyo a los trabajadores migrantes no es una concesión, sino se trata de una mínima retribución y respuesta a la generosidad que su esfuerzo aporta a la economía y desarrollo de nuestro país, dijo.



Tras una reunión con integrantes del sector migrante, en la que se reflexionó y dialogó sobre la importancia de las remesas que envían y el impulso que le dan a la economía, manifestó su respaldo a impulsar proyectos conjuntos.



El líder perredista coincidió en que es necesario que exista mayor respaldo de la Federación a este sector, que en medio de la pandemia ha sido invisible para el Gobierno Federal, pese a las adversidades que han enfrentado.



Condenó el injusto trato que se le ha dado a las y los migrantes y sus familias, no sólo en la insuficiencia de recursos para la atención de los problemas que enfrentan, sino también al no pronunciarse por un trato justo para ellos en medio de esta pandemia y al no impulsar acciones que les beneficien.



La dureza con la que la Federación ha tratado a las y los migrantes y sus familias, dijo que resulta inexplicable, frente a las aportaciones que ellos representan en materia económica para el país mediante las remesas que envían.



Con la disminución de recursos en el presupuesto federal y desaparición de programas de atención para este sector en este año, señaló que son millones de mexicanos los que son afectados, al no contar ya con recursos para desarrollar los proyectos que se venían apoyando en medio de esta crisis sanitaria y económica, donde muchos decidieron regresarse a su lugar de origen, ante la falta de fuentes de empleos en el país vecino.



Antonio Soto refirió que la política migratoria que instrumenta el Gobierno Federal es nula e invisible, por lo que urge que se rectifique el camino replanteando en su política migratoria y se corrijan las omisiones en las que se han incurrido en la defensa de nuestros paisanos y en los apoyos y atención.



En la reunión, los migrantes y sus familias manifestaron su respaldo al diputado Antonio Soto, en el proyecto que está impulsando, mismo al que se sumaron, al reconocer su trabajo e interés de apoyar a este sector.