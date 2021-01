Participa IEESSPP en seminario integral virtual con la embajada de EU en México

Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2021.- En el marco de las acciones de profesionalización que se realizan en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán, J. Antonio Bernal Bustamante, titular el instituto, participó en el “Seminario Integral Virtual de Policía Comunitaria”.



El encuentro virtual, que contó con la participación de directores de institutos y academias de educación policial de todo el territorio nacional, tuvo como objetivo principal abordar la filosofía de la Policía Comunitaria para desarrollar y abordar las políticas y directivas del programa de acreditación, tomando como base la visión de la comunidad.



En la reunión, en la que Bernal Bustamante participó por invitación de la oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y de Global Ties US, se habló también de la necesidad de que se realicen profundos cambios estructurales y operativos para mejorar la colaboración entre la comunidad y la policía, para la identificación y solución integral de problemas que aquejan a sociedad.



En el seminario, contemplado en el Programa de Intercambio para la Profesionalización Policial de INL y Global Ties US, se habló de la filosofía de la Policía Comunitaria para desarrollar y abordar las políticas y directivas del programa de acreditación.



La Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL por su sigla en inglés) trabaja por la seguridad local de los estadounidenses, combatiendo el crimen internacional, las drogas ilícitas y la inestabilidad en otros países.



Por su parte, la Global Ties US es una organización sin fines de lucro, establecida en 1961 para promover la excelencia en la diplomacia ciudadana; sus miembros incluyen organizaciones internacionales, agencias de programas nacionales y más de 100 organizaciones comunitarias en Estados Unidos.