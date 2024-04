Política | Impulsará Torres Piña un buen gobierno, honesto y austero en Morelia

• Propone erradicar privilegios para funcionarios de primer nivel en el ayuntamiento capitalino

Morelia, Michoacán, a 22 de abril de 2024.- El candidato a la presidencia de Morelia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Carlos Torres Piña, impulsará la instauración de un gobierno honesto y austero en la capital michoacana, a fin de generar ahorros que permitan atender las problemáticas políticas, sociales y económicas que enfrenta el municipio.

Para ello, subrayó que al llegar a la presidencia de Morelia erradicará privilegios de funcionarios de primer nivel, esto con la finalidad de generar economías que después serán orientadas a la generación de políticas públicas enfocadas en el desarrollo de los sectores más vulnerados en la capital.

“No podemos tener un gobierno rico y un pueblo pobre, por eso trabajaremos en la construcción de una administración municipal pensada por y para los morelianos”, subrayó el abanderado de los partidos Morena, el PT y Verde Ecologista de México.

En esa lógica remarcó que no se cobrarán servicios municipales que no se ofrezcan, por ejemplo, si los ciudadanos no cuentan con agua, no tendrán que responder por el pago de un recibo del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia.

Torres Piña planteó otras alternativas de gobierno, como el adelgazamiento del aparato burocrático en el municipio, con la finalidad de erradicar gastos que están impidiendo el desarrollo integral de la capital.

“Vamos a implementar la misma lógica de gobierno que nos instruyó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, Morelia saldrá del bache en que se encuentran y para ello trabajaremos de la mano del pueblo, junto a él, recuperaremos la capital”, finalizó.