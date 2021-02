Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2021.- El Comité Municipal de Salud de Morelia determinó la aplicación de las nuevas medidas sanitarias para la apertura segura de los establecimientos comerciales, buscando al mismo tiempo romper la cadena de contagio por COVID-19, aplicables a partir de este sábado 27 de febrero.

En su intervención, la titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Diana Carpio Ríos destacó que son tiempos de evolucionar en el proceso de adaptar, proteger y avanzar con el aprendizaje que durante meses se ha desarrollado en la comunidad.

“Aprendimos que lo que contagia no es el espacio, es la movilidad que se genera y que las personas no aprendan a identificar el riesgo; si no se hubieran tomados todas estas medidas aplicadas en Morelia, no se hubiera logrado bajar el repunte originado por las fiestas de fin de año”, enfatizó la funcionaria estatal.

Al respecto, las plazas comerciales, restaurantes, iglesias, clubes y gimnasios podrán normalizar sus horarios siempre y cuando mantengan las medidas sanitarias para proteger a las y los trabajadores y consumidores.

Entre las medidas se encuentran el promover el uso del doble cubrebocas; la ventilación de espacios seguros en reuniones, oficinas, restaurantes, lugares de cultos, transporte, cines; la medición del CO2; así como mantener la sana distancia señalizada en los lugares de consumo y fomentar y promover los espacios libres de humo.

Además de las estancias seguras y reducidas en tiempo para lugares de consumo de 2 a 3 horas (restaurantes, cafeterías y bares); continuar con aforos controlados para disminuir el riesgo de transmisión del virus para atenuar la movilidad con el uso de reservaciones y la capacitación y supervisión en los establecimientos.

Los antros, bares, restaurantes y hoteles que cuenten con venta de bebidas alcohólicas, deberán acatar la restricción de brindar servicio hasta las 23 horas; mientras que los velorios, misas de cuerpo presente, fiestas patronales, reuniones en salones, ferias, bailes, jaripeos, eventos masivos y deportivos seguirán prohibidos.

Las plazas públicas se mantendrán cerradas durante marzo para evitar un tercer rebrote de casos por COVID-19 y los balnearios podrán operar al 50 por ciento de su capacidad siguiendo las medidas sanitarias y protocolos que se han creado, invitando a la población mayor de 60 años a evitar acudir a este tipo de lugares.

Las medidas individuales, como el uso correcto del cubrebocas son claves en este momento para seguir avanzando y evitar la super diseminación que se da en la vida social, económica y laboral.