Piqué muestra incomodidad con Ibai debido a que Shakira lo sigue en TikTok

Luego de que se anunciara el divorcio de Rosalia y Rauw Alejandro debido a los rumores de infidelidad del cantante, varios medios compararon la situación con la de la famosa pareja Shakira y Piqué.

Recientemente, en uno de sus podcasts, Gerard Piqué compartió su perspectiva sobre este tema y mencionó que prefiere no hablar del tema porque se ha enfrentado a situaciones similares en el pasado. “No me gusta que la gente hable. Es bueno hacer una declaración y luego tener una opinión… Lo digo por experiencia. Mejor quédatelo”, comentó el futbolista. Sin embargo, Piqué se molestó con su amigo Ibai por los detalles que rodean a Shakira. Al final resultó que, Ibai sorprendió al presentador popular al mencionar que Shakira lo seguía en TikTok. “¿Qué sentido tiene que Shakira me siga en TikTok? Porque ella solo sigue a 65 personas. Más bien me abrió la mente, me influyó”, dice Ibai.

Piqué respondió de inmediato al comentario. Fue un poco molesto, respondió a Ibai y tuvo que tener cuidado con lo que dijo. “Vamos, verifique. Romero no te maldice, pero en el manual deberían maldecirte. Un elemento que no tiene nada que ver, sanciones, con lo que te has llevado”, le dijo. A pesar de las especulaciones sobre la relación de Shakira y Piqué, medios españoles han confirmado que el futbolista planea casarse con su actual novia Clara Chia y no se ha dejado influenciar por la cantante colombiana. Demasiada influencia en sus canciones. su novia

Por otro lado, hay rumores de una posible relación entre Shakira y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Sin embargo, según el programa español “Mamarazzis”, la relación entre ambos era de simple amistad, pues a Hamilton no le interesaba una relación sentimental con la cantante.