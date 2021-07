PC exhorta a seguir recomendaciones por temporada de lluvias

Morelia, Michoacán a 14 de julio del 2021.- La Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a tomar medidas preventivas y de autocuidado ante la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en gran parte del estado de Michoacán.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por el paso de la onda tropical número 10 se pronostica para la entidad lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

PC reitera la necesidad de seguir recomendaciones a fin de prevenir accidentes, asimismo, recuerda a la población el uso del número 9-1-1 para la atención oportuna en caso de ser necesario.

Al conducir:

Manejar a velocidad moderada y con las luces encendidas.

Ser cortés y ceder el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

Evitar transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detenerse y esperar a que baje el nivel, es lo más seguro.

Al encontrarse en la vía pública

Permanecer en el lugar seguro mientras concluye la lluvia.

No salir si no es necesario mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

Evitar cruzar arroyos o corrientes fuertes.

No realizad días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua.

En casa:

No dejar objetos que puedan volarse, en los techos, balcones o terrazas.

Evitar sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües.

Revisar que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.