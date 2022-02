¿Participaré en la revocación de mandato?… Hoy la reflexión de Christián Gutiérrez en #EsferaPública

Esfera Pública

¿Participaré en la revocación de mandato?

Por.- Christián Gutiérrez.

El próximo 10 de abril, los mexicanos podrán asistir a las urnas a revocar o no, el mandato del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Algunos amigos me han preguntado si pienso participar, y mi respuesta no ha variado. No lo haré y tengo argumentos de simple comprensión:

Es un ejercicio simulado, en donde la organización que hace la presunta “sociedad civil”, está impulsada desde Palacio Nacional. Detrás de estos grupos de “sociedad civil”, está el dinero del gobierno federal y el de los gobiernos estatales del Morena. Es una campaña de marketing político con disfraz de revocación de mandato, en donde el resultado está previsto: ganará la continuidad del Presidente de México. Las contiendas como ésta, en México las gana quien lleva más gente a votar a las urnas. El Morena y el Presidente de México, hoy tienen todo el poder económico para acarrear a las personas a votar, y los opositores no tienen recursos para esto. López Obrador es el verdadero impulsor de este ejercicio, porque le interesa ganar puntos en popularidad. Desde luego, los ganará. ¿Por qué ganará puntos en popularidad? Porque utiliza una estrategia de propaganda “de encuadres”, con las que se adueña de la conversación pública y sus opositores, no saben cómo contrarrestar esto. AMLO ganará y, ¿de qué cree usted que hablará él, sus seguidores y sus empleados durante semanas? De su triunfo, y dirá –con la autoridad que dan los triunfos-, que “el pueblo está con él y quieren que siga la llamada cuarta transformación. Además, el triunfo, le permitirá alimentar su narrativa en contra de los organismos electorales del país, que le permitirá seguir sembrando la idea de que, “a pesar de estas instituciones”, el pueblo está con él. Su triunfo, le ayudará a alimentar su reciente narrativa, en donde la prensa neoliberal –como la etiqueta-, a pesar de ser la nueva “mafia del poder”, no pudo vencerlo. Un triunfo, permitirá alimentar su narrativa hacia el exterior, de que “el pueblo de México” está con él. Todos estos días de campaña y propaganda que vendrán –disfrazado de que lo está pagando la sociedad civil-, le permitirá hacer posicionamiento de la marca Morena, lo cual le ayudará en: a) las elecciones de este año en las que se renovarán seis gubernaturas; b) en el fortalecimiento de la marca Morena rumbo al 2024.

Estas son las razones por las cuales al Presidente de México le interesa y le conviene el ejercicio de la revocación de mandato.

Pero más allá de las conversaciones públicas del Presidente, prefiero dedicarle tiempo y energía a construir comunicación y marketing desde mi empresa consultora.

*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.