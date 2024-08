Participación ciudadana en elecciones federales. El análisis de la Dra. Yurisha Andrade Morales

Participación ciudadana en elecciones federales

Yurisha Andrade Morales*

En esta ocasión reviso algunos datos sobre la participación ciudadana en las elecciones federales del 2 de junio. Para ello, debo aclarar que, como hemos comentado en semanas anteriores, estamos en la fase conclusiva de los procesos electorales federal y locales, básicamente en el desahogo de los medios de impugnación que implicarán, en su caso, la recomposición de los cómputos por anulaciones de la votación recibida en algunas casillas. Ello significa que los datos de las votaciones finales que obtuve de la página del Instituto Nacional Electoral donde se presentan los resultados de los cómputos por tipo de elección podrían tener variaciones menores, tomo como eje la elección presidencial y cito cifras de las demás elecciones solo para aportar datos que les sirvan. Pueden verificarse en el link: https://computos2024.ine.mx/presidencia/nacional/entidad/31/candidatura

Así, conforme con los datos de su numeralia 2024, el INE informó que la lista nominal de electores cerró en 98 millones 329 mil 591 personas inscritas con derecho a ejercer el voto; de este universo, para la elección presidencial, se registró una participación del 61.04 por ciento, un total de 60 millones 115 mil 184 votantes; mientras que, en la elección de senadurías, se registró una participación de 60.95 por ciento y en diputaciones del 60.54 por ciento.

Por entidad federativa, donde más se votó en la elección presidencial fue en Yucatán con el 72.67 por ciento, seguido de Tlaxcala con el 71.04 por ciento y en la Ciudad de México con el 70.35 por ciento; mientras que las tres que menor participación tuvieron son: Baja California con el 48.72 por ciento, Sonora con el 51.12 por ciento y Chihuahua con el 53.22 por ciento.

Otros datos interesantes que son útiles para contextualizar discusiones del momento, como el tema de la posible sobrerrepresentación legislativa en la Cámara de Diputados, a la que también me he referido en columnas anteriores, indican que la votación ciudadana se distribuyó de la siguiente manera: la Coalición integrada por Morena, PT y el PVEM alcanzó 32 millones 535 mil 023 sufragios que equivalen al 54.71 por ciento, mientras que la Coalición integrada por PAN, PRI y PRD obtuvo 18 millones 122 mil 831 votos, que significan el 30.48 por ciento y Movimiento Ciudadano 6 millones 497 mil 404 votos que equivalen al 10.93 por ciento. Los demás votos, para sumar el cien por ciento, corresponden a candidaturas independientes, votos nulos y a candidatos no registrados.

Aquí, el punto medular de la discusión pública está en el hecho de que, con los datos del INE, los partidos de la oposición en su conjunto alcanzan el 41.41 por ciento de la votación total, frente al 54.71 por ciento de sufragios de la alianza mayoritaria y que, al aplicar con literalidad las normas previstas en la Fracción V del artículo 54 constitucional, Morena, PVEM y PT, podrían obtener casi el 75 por ciento de la totalidad de las diputaciones que, por ambos principios integran la Cámara, frente a casi 25 por ciento que alcanzaría la oposición. En otras palabras, con poco más de la mitad de la votación depositada en las urnas el 2 de junio, la Coalición ganadora tendría entre 370 y 374 diputaciones, muy por encima de la mayoría calificada que corresponde a 334 con los efectos que ello implica.

Otros datos interesantes que dan cuenta de la nueva radiografía política de nuestro país señalan que, por el principio de mayoría relativa, Morena obtuvo el triunfo en 151, el PVEM en 59 y PT en 39; mientras que PAN ganó 36, PRI 9 y PRD 1; por su parte, MC 4; y en la diputación restante una candidatura independiente, de nuestra entidad federativa, Dto. 09, cabecera en Uruapan. En senadurías Morena obtuvo 44 de MR y 2 de PM; PVEM 9 de MR y 2 de PM; PAN 4 de MR y 13 de PM; PRI 11 de PM; PRD 2 de PM; y MC 2 de PM. Veremos como quedan las bancadas después de la asignación de representación proporcional y cómo se resuelve la interpretación del 54 constitucional para las diputaciones.

Siempre será interesante observar cómo se distribuye el voto ciudadano, cuáles son sus preferencias por partido y candidatura y qué efectos tiene para el funcionamiento de nuestra democracia. Lo más importante es el respeto al sufragio y el mandato que implica al sumar la voluntad de todas y todos los electores.

*Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

