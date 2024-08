París2024 | Comité Olímpico Paraguayo pide a la atleta Luana Alonso que abandone la Villa Olímpica

La Jefa de Misión del Comité Olímpico de Paraguay, Larissa Schaerer, solicitó a la nadadora e influencer Luana Alonso que abandone la Villa Olímpica tras el anuncio de su retiro a los 20 años tras ser eliminada de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luana después de quedar eliminada en la competición de nado con un sexto lugar decidió abandonar la Villa Olímpica y luego de salir a pasear por algunos lugares de París, decidió regresar al recinto olímpico.

Este paseo no pasó desapercibido para el Comité Olímpico Paraguayo (COP) el cual le notificó que su presencia ya no era bien recibida y que ya no formaba parte activa de la delegación de Paraguay.

Larissa Shaerer en un comunicado oficial enviado mediante un correo electrónico dirigido para la nadadora expresó de manera clara la solcitud para que “haga efectivo de manera inmediata su retiro de la Villa de Atletas del citado evento”. Dejando constancia de la situación y los requerimientos establecidos por el COP.

Hasta el momento, Luana Alonso no ha emitido aún ningún comunicado oficial respecto a su salida de la Villa Olímpica y las directrices del Comité Olímpico Paraguayo.