Morelia, Michoacán, a 24 de enero del 2020.- Con la integración de 108 personas provenientes de tenencias y colonias de la capital michoacana, este viernes se sumó el ayuntamiento de municipio de Morelia, al programa sello del Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, Palomas Mensajeras.



La coordinación que el Gobierno del estado mantiene con los municipios, permitió que con la firma de un acuerdo entre la Secretaría del Migrante (Semigrante), encabezada por José Luis Gutiérrez Pérez y el alcalde Raúl Morón Orozco, el ayuntamiento de Morelia se sumará al programa de reunificación familiar binacional.



Durante un evento celebrado en Palacio Municipal, el personal de la Semigrante revisó que los expedientes de 108 personas adultas mayores cumplieran con los lineamientos para ingresar al programa, en el que breve serán acompañados a tramitar su visa ante la Embajada de Estados Unidos en México y posteriormente a su reencuentro con sus seres queridos en Texas y California.



Con lágrimas en los ojos, que aún cubre con unos lentes de sol como recuperación de una cirugía por cataratas, María Guadalupe Solís Ojeda, de 71 años de edad, compartió la felicidad se ser parte de este programa que, le permitirá reencontrarse con su hijo y dos nietos, luego de 20 y 14 años sin verlos.



“Él se decidió y se fue, fue un mes crítico en el que yo lloraba a todas horas porque no sabía de él hasta que se comunicó y me volvió el alma y la vida al cuerpo, pero después mandó por sus dos niños y otra vez el sufrimiento para mí, ahora estoy muy contenta porque los voy a volver a ver, solo le pido a Dios que me dé licencia y ya no se atrase mucho este vuelo”, destaca Guadalupe con una nieta en brazos.