El deterioro ambiental en México implica un enorme costo no sólo en materia social o de vida, sino también en lo económico, pese a ello no contamos con acciones ambientales efectivas o de una política pública federal clara, subrayó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, integrante de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.



El diputado por el Distrito de Hidalgo refirió que la estadística más reciente del INEGI que corresponde a 2018, reporta un costo de mil 19 billones de pesos en daños ambientales, lo que equivale al 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto en México.



Tony Martínez Soto consideró evidente que la ignorancia y la visión cortoplacista de las autoridades sobre la importancia de preservar los ecosistemas, nos está llevando irremediablemente a una catástrofe económica, social y ambiental.



El también integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, agregó que de manera específica el agotamiento de recursos como hidrocarburos, recursos forestales y aguas subterráneas, tienen un costo que oscila en los 124.6 mil millones de pesos.



Asimismo refirió que los gastos en protección ambiental realizados por el sector público en su conjunto y por los hogares ascienden a más de 143 mil millones de pesos, lo que representa el 1.0 por ciento del PIB a precios básicos.



Por ello Tony Martínez Soto consideró fundamental que las autoridades tomen decisiones para detonar el uso de energías renovables, acabar con la deforestación, reactivar el campo, y revertir el agotamiento de los recursos pesqueros.



“No hay que engañarnos, la riqueza natural en México no es infinita y cada año se destruye o se degrada por distintas vías, por lo que el costo y los impactos de la degradación ambiental aumentan progresivamente pues, los daños ambientales se suman unos a otros”.