Obtiene Gobierno de Michoacán 16 nominaciones a los Premios Reed Latino 2020

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2020.- Un total de 16 campañas informativas y de promoción del Gobierno de Michoacán resultaron nominadas en 10 categorías de los Premios Reed Latino 2020, considerados los más importantes en materia de comunicación, marketing y gobierno de habla hispana en el mundo.



Entre las campañas y herramientas de difusión que participan entre las mejores, destacan seis, que fueron diseñadas e implementadas por el Gobierno del Estado, para informar y concientizar a la población sobre la emergencia sanitaria por COVID-19.



Las otras 10 campañas y herramientas restantes, fueron elaboradas para acercar a las y los michoacanos información sobre las acciones de Gobierno, en sectores estratégicos como salud, infraestructura, resultados de 5 años de Gobierno y programas sociales.



Por lo tanto, Michoacán compite entre los mejores de México y América Latina con las siguientes campañas nominadas y sus categorías:



1- Mejor protocolo de manejo de crisis gubernamental Covid-19:

• Protocolo Michoacán Covid-19



2- Mejor campaña de prevención o difusión sobre el Covid-19:

• Campaña Nueva Convivencia



3- Mejor spot de televisión para Covid-19:

• Spot Que no te maten las ganas de salir



4- Mejor Campaña de Concientización Social:

• Campaña ¡Escúchalas!



5- Mejor Campaña de Comunicación Gubernamental:

• Campaña Palomas Mensajeras

• Campaña Ciudad Salud

• Campaña Quizá no lo sabías



6- Mejor Jingle de Campaña Electoral o Gubernamental:

• Jingle En Michoacán no te Dejamos Abajo



7- Mejor Campaña de Promoción Turística:

• Campaña turística Celebra la Vida



8- Mejor Página WEB de Gobierno:

• Sitio WEB: www.michoacancoronavirus.com



9- Mejor Campaña de Informe de Gobierno:

• Campaña Escucharnos Hace la Fuerza



10- Mejor Spot Gubernamental en Redes Sociales:

• Spot Celebra la Vida

• Spot Escúchalo Bien

• Spot Rompamos la Cadena de Contagios

• Spot No te dejamos Abajo

• Spot Quédate en Casa 2



Las nominaciones pueden consultarse en la página electrónica Reed Latino Awards 2020, organizados año con año por la Revista Campaigns & Elections.



La premiación de las campañas que resulten ganadoras será el próximo 4 y 5 de diciembre en Cancún, Quintana Roo.