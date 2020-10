CIERRA FILAS ACCIÓN NACIONAL POR EL RESCATE DEL PRESUPUESTO DE MICHOACÁN

Michoacán requiere desarrollo, los municipios michoacanos no pueden soportar más recortes, ante este escenario el partido Acción Nacional cierra filas por la entidad y los derechos de sus habitantes, señaló Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

En respuesta a la convocatoria realizada por el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, el instituto político se sumó al llamado para cerrar filas en la defensa del estado.

“Respaldamos y acompañamos la decisión tomada por el gobernador Silvano Aureoles y la Alianza Federalista; nos sumamos al llamado hacia los legisladores federales de Morena a que recapaciten y no den la espalda a los michoacanos; su trabajo se debe a los ciudadanos, no pueden ahorcar las finanzas de la entidad, lo que repercutirá de manera negativa en la economía de los michoacanos y sus familias. Hoy le decimos no al centralismo, no al autoritarismo, no a Morena”, puntualizó el líder panista.

Escobar Ledesma señaló que esta decisión es acompañada por los alcaldes panistas de Chavinda, José Luis Castilllo García; Quiroga, Alma Rosa Vargas Díazbarriga; Tangancícuaro, Rafael Melgoza Mercado; Tingüindín, Salvador García Palafox; Taretan, Julio César Chávez Zavala; Ario de Rosales, Irma Moreno Martínez; Numarán, Daniel Zárate Estrada; Charo, Ramón Hernández Yépez; Tancítaro, Araceli Solórzano Solórzano; Lagunillas, Macarena Chávez Flores; Sahuayo, Jesús Gómez Gómez; Villamar, Alfonso Bautista Lúa; Huandacareo, Celedonia Guzmán Herrera; Nuevo Parangaricutiro, Esther Ortiz Dimas y La Piedad, Alejandro Espinoza Ávila; quienes viven las afectaciones en sus municipios con los recortes realizados por la actual administración federal.

“Los alcaldes panistas seguirán luchando por mejorar las condiciones de vida a las que son sometidos actualmente los michoacanos por las erróneas decisiones del Gobierno Federal, basados en el supuesto combate a la corrupción. No vemos resultados positivos y los más afectados son los mismos de siempre, los que menos tienen”.

Indicó que es urgente que los legisladores federales michoacanos representen los intereses de la población y dejen de lado los partidistas, para evitar más afectaciones a los ciudadanos.

“Nuestros municipios requieren más seguridad, capacitación a sus policías, educación, salud, combate a la pobreza, más infraestructura y obras. No podemos soportar más recortes al presupuesto en 2021, no podemos perder los programas que apoyan al desarrollo del país; no se ha transparentado el destino del recurso o la forma en que se entregará, no podemos avalar la extinción de fideicomisos y programas tan importantes para todos”.

El dirigente albiazul detalló que con el recorte al presupuesto de Michoacán para el 2021, por el monto de 7 mil 728 millones de pesos; aunado a la posible desaparición del Programa para el Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg), Fondo Regional, Fondo Metropolitano, programas educativos, se pondrá en una situación complicada las finanzas y seguridad del estado y sus municipios.

Este acuerdo fue suscrito en representación de Oscar Escobar Ledesma, por Teresita Herrera Maldonado, secretaria General del PAN; Eréndira Castellanos Pallares, secretaria de Promoción Política de la Mujer; Antonio Berber Martínez, secretario de Finanzas del PAN.