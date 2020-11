“Nunca más sin las mujeres en Michoacán”: Toño Madriz

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2020. En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el diputado local, Antonio de Jesús Madriz Estrada, se pronunció contra cualquier tipo de violencia y discriminación que afecte la vida pública y privada de este importante sector de nuestra sociedad. Ante diputados y diputadas de la entidad, así como ante un grupo de mujeres integrantes del Parlamento Feminista Nietas de las Sufragistas, quienes acudieron a emitir los resultados de las mesas de trabajo que iniciaron justamente cuando Madriz Estrada fungía como Presidente del Congreso del Estado, el legislador por el distrito 22 exclamó que “nunca más sin las mujeres”, refiriéndose a la obligación que tenemos todos de protegerlas. “Las mujeres todos los días sufren diversos tipos de violencia, como la violencia por un compañero sentimental, violencia física, maltrato psicológico, violencia conyugal, o peor aún, feminicidio; violencia sexual y acoso, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético, trata de seres humanos, esclavitud, explotación sexual, mutilación genital y matrimonio infantil”, dijo. Al recibir el documento que le entregaron las mujeres producto de análisis serios sobre la violencia en la mujer y sus protocolos de protección, Madriz Estrada les reconoció la voluntad de trabajar para beneficiar a mujeres niñas y adolescentes, y en edad adulta, “porque ustedes, junto con las que no pudieron venir por la pandemia, se convierten en la voz de cada una de ellas que no buscan otra cosa que no sea llevar una vida libre, sin violencia ni discriminación de ningún tipo”. Antonio Madriz celebró que aquellas pláticas que iniciaron en marzo pasado hayan concluido con resultados positivos, donde mujeres expertas en diversos temas capacitaron a otras mujeres para arrojar un estudio que debe proyectarse a toda la población, “para que de esta manera se cumplan los objetivos de tener una sociedad más justa e igualitaria, donde haya un pleno reconocimiento y respeto a la vida y a las acciones que emprenden todas ellas”, matizó. Finalmente, ante el hecho de que el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer agradeció la confianza de presentar los resultados de las mesas redondas en el pleno del Congreso del Estado, a la vez que reafirmó su postura de ser un aliado de las mujeres, pues reconoció que la causa que les lleva a luchar por sus libertades es legítimamente suya, “es un trabajo que emana del corazón de cada una de las mujeres michoacanas”, expresó.