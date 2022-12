No habrá cuesta de enero gracias a medidas antiinflación e incremento en pensiones a adultos mayores: presidente AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que no habrá la llamada cuesta de enero, gracias a las medidas antiinflacionarias que impulsa el Gobierno de México y a la dispersión de fondos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que aumentará un 25 por ciento a partir del 1° de enero.

“Decirle a la gente que no va a haber cuesta de enero, también hay que ahorrar: ‘regale afecto, no lo compre’. Por lo que a nosotros corresponde, vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario, estamos pendiente de eso; que no aumenten los precios, que no haya carestía”, subrayó.

“No va a haber cuesta de enero como era antes, porque empezando enero –la primera semana– empiezan a dispersarse los fondos para los adultos mayores y ya vienen con un 25 por ciento de aumento, esa es una buena noticia”, agregó en conferencia de prensa matutina.

El mandatario envió un mensaje con motivo de la víspera de las fiestas decembrinas, en el que deseó celebrar estas fechas en compañía de familiares y amigos.

“Que estemos contentos, felices, que no haya enfermos en las familias, que no tengamos que padecer de ningún tipo de tristezas, podamos estar contentos. (…) Desearle a todos que les vaya muy bien, que la pasen muy bien con la familia; son los momentos de los encuentros familiares”, expresó.

Sobre la llegada de connacionales a México, informó que el Gobierno de la Cuarta Transformación implementa acciones especiales de protección. En breve, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, detallará estas medidas.

En tanto, el pago de aguinaldo, dijo, se está entregando a las y los empleados como una prestación de ley. “En el caso del Gobierno, el informe que tengo es que se ha cumplido con todos los trabajadores”.