PUNTO DE ENCUENTRO

NO CLAUDIQUES

Por: Julio Ibarrola Jr.

¿Qué haces compadre? Pensando compadre en que esto que ahora escribo, será leído hasta el próximo año.

No cabe duda compadre que la algarabía que hay por los festejos decembrinos y la llegada del año nuevo, provocan en las personas cambios en su estado anímico; éste se ve influenciado con actitudes y emociones en su mayoría positivas que no sólo nos mueven a pensar y disfrutar de las “innumerables posadas” sino a la reflexión.

Y eh aquí nuestro punto de encuentro. Si bien es cierto hay quienes opinan que una fecha no hace la diferencia; también es cierto que el entorno y la celebración de alguna festividad de algo muy especial, nos mueven al cambio, a la reflexión al estar más receptivos, más abiertos y más dispuestos pues nuestra actitud cambia.

Por eso, no nos perdamos en el bullicio de las festividades tirándonos al olvido, al des estrés que se vuelve luego necesario, no lo dudo, porque puede distorsionar el objetivo de todo ello. Y una vez que pase, nos pueda mucho volver a la “cruda realidad”: aunque lo bailado nadie nos lo quite ¿verdad?.

Capitalicemos los momentos y las emociones para promover nuestras reflexiones y nos demos un tiempecito para tener un encuentro con nosotros mismos. De tal manera que podamos puntualizar las áreas o cosas –así sea una sola- en que podamos mejorar y la(s) tengamos presente a lo largo del año para direccionar nuestras acciones cada vez que sea necesario.

Que éstos no sólo sean cosas materiales que son buenas y a veces hasta necesarias, pero son mejores las que tienen que ver con nuestro crecimiento como persona, con nuestro interior; que al final del día, es lo que nos dará más frutos incluyendo los materiales.

Recuerda que los cambios no vienen solos, no se dan por el simple hecho de darle vuelta a una hoja del calendario. El cambio se da, cuando uno mismo así lo decide, cuando uno quiere cambiar y a veces ayudan mucho los “empujoncitos” que la vida nos da con algunos sucesos.

No hay que desistir, no hay que claudicar sino persistir que en esa medida creceremos como personas. Si no hay cambio, no hay evolución y no te sientas mal por evolucionar, que no pierdes nada sino te ganas a ti mismo al reencontrarte y deshacerte de aquello que no te dejaba avanzar.

Hagamos acciones que fortalezca nuestra resiliencia. Hoy tenemos no sólo 365 días de nuevas oportunidades para ello, sino 366 pues es año bisiesto, ¡aprovecha! Hagamos propósitos reales, concretos y medibles para que no se queden en lindos deseos.

Y que en éste año nuevo que ha iniciado sea colmado de salud y bendiciones para ti y tus seres queridos, sabiendo ser agradecido con la vida, con Dios.

Rompe tus ataduras, suelta tus grilletes mentales y leva anclas para navegar con mayor celeridad y audacia en este 2020…….

