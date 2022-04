NO APROBAREMOS UNA REFORMA QUE NACIÓ MUERTA”: MAURICIO PRIETO

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a través del Diputado Federal Mauricio Prieto Gómez, reiteró su voto contra el Dictamen de Reforma Eléctrica enviado por el titular del Ejecutivo a la Cámara de Diputados en septiembre pasado al enfatizar que no se avalará una enmienda que nació muerta.

A un día de realizar la oración ante la Cámara de Diputados, el Legislador reprobó esta iniciativa impuesta en dedicatoria a un personaje como Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad, quien es recordado de haber sido responsable de arrebatar la Presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988.

En reunión permanente de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, Prieto Gómez rebatió el “por qué aferrase a una Reforma Eléctrica que nació muerta” y llamó en cambio a hacer un esfuerzo para que, desde esta Cámara surja una reforma eléctrica del Legislativo, no del Ejecutivo.

“¡Se acabó la sumisión del Legislativo para el Ejecutivo! El año pasado platicábamos con muchas y muchos de ustedes y les pedíamos que reflexionaran el tema del Presupuesto. Varios de ustedes nos decían que teníamos la razón; pero no los votos. Lamento decirles hoy que ni tienen la razón ni tampoco los votos. Se los dijimos en esta tribuna que iban a pagar las consecuencias”.

El Legislador Federal michoacano, planteó que se puede crear una Reforma Eléctrica que verdaderamente beneficie a las y los mexicanos, ya que señaló que en el país hay más de 10 millones de mujeres jefas de familia que necesitan apoyo de electricidad.

“Pregunto a las diputadas de Morena: ¿a poco no están a favor de que se les subsidie un panel solar a esas jefas de familia para que puedan cuidar nuestro medioambiente y sobre todo no pagar electricidad? Es lamentable, que las compañeras no vean por esas mujeres, ya que muchas de ellas son jefas de familia”.

El también Coordinador de las y los diputados federales por Michoacán del PRD cuestionó “¿por qué aprobar una reforma de Manuel Bartlett? ¿A poco ya se les olvidó 1988 aquellos que caminaban junto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? ¡Manuel Bartlett le robó la presidencia!”

Finalmente, el perredista aclaró que lo que hoy se está debatiendo no es una Reforma del Presidente, ni mucho menos de Morena, sino de Manuel Bartlett; por lo que reiteró que el PRD va a votar igual que como lo hizo en 2013, convencidos de que es lo correcto, pese a conocer lo que va a pasar después qué será: “se aprueba en comisiones, y mañana vamos a desechar la mal Reforma Eléctrica de Manuel Bartlett”.