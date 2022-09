NICOLAITAS DE BELLAS ARTES REALIZAN EXPOSICIÓN EN REINO UNIDO

El proyecto “Chamuco. El Diablo anda suelto…”, de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), fue seleccionado para la exposición de la International Multidisciplinary Printmaking Conference IMPACT 12 organizada por the Centre for Print Research, University of the West of England en Bristol, Reino Unido, que se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre de 2022.

La coordinadora general del proyecto, Ioulia Akhmadeeva, destacó que el objetivo general del “Chamuco. El Diablo anda suelto…”, fue colaborar desde el campo universitario de producción artística (gráfica, artes y oficios de libro y literatura) e investigación humanística (antropología, culturas tradicionales originarias) con las comunidades, aportando el conocimiento y aprendiendo de nuestras raíces.

Anteriormente la carpeta gráfica colectiva de la primera fase fue presentada en 2019 en Stanford University, en el 7th CODEX Artist ‘s Book Fair 2019 y el resultado de la segunda etapa en el 8th CODEX 2022 en Estados Unidos.

Precisó que el tema del proyecto colaborativo, gráfico-literario, apoyado por la Coordinación de Investigación Científica, fue el Diablo, Satanás, Chamuco. En el 2018 las y los artistas emergentes nicolaitas de la Facultad Popular de Bellas Artes en la asignatura de Taller de Proyecto Gráfico I y II, respectivamente, propusieron este tema de la crítica social con el humor y el sarcasmo para reflejar lo que vivimos en nuestro país, inspirados estilísticamente en las piezas de cerámica policromada de la comunidad purépecha de Ocumicho, Michoacán.

El proyecto consta de un producto editorial en tres idiomas -español, inglés y purhépecha- en formato livre d’artiste con los grabados con poemas impresos en tipografía móvil, el libro antológico con los capítulos a cargo de las y los investigadores de las tres universidades públicas, la UMSNH, la UIIM y la UDEM.

Finalmente, la coordinadora del proyecto “Chamuco. El Diablo anda suelto…”, de la Facultad Popular de Bellas Artes, adelantó que en México el proyecto se podrá conocer en noviembre de 2022 en el V Congreso Internacional de Diablos, brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la literatura tradicional en San Luis Potosí, y se está gestionado la exposición en Morelia en fecha por definir.