Nacional | García Luna sacude México: Revela en carta presuntos vínculos del presidente con el narcotráfico

El secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, denunció a través de una carta que existen pruebas en las que se vincula al presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado en México.

El exsecretario de Seguridad, preso en Nueva York, afirmó lo anterior en una carta que le hizo llegar al periodista Keegan Hamilton, quien la difundió en su cuenta de X. Dentro de la carta denuncia que el gobierno de México aportó “información falsa” en su contra para el juicio en el que fue condenado.

I just received a handwritten letter from Genaro Garcia Luna, sent by his lawyer.



Facing a life sentence for narco-corruption after his conviction last year in Brooklyn, he maintains his innocence and says he rejected a post-arrest deal that would have given him 6 months…

